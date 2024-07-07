https://ria.ru/20240707/energosnabzhenie-1958101037.html

В Ленинградской области нет света у почти десяти тысяч человек

В Ленинградской области нет света у почти десяти тысяч человек - РИА Новости, 07.07.2024

В Ленинградской области нет света у почти десяти тысяч человек

Почти 10 тысяч жителей Ленинградской области остались без электричества из-за непогоды, 117 бригад восстанавливают электроснабжение, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T22:55

2024-07-07T22:55

2024-07-07T22:55

происшествия

жкх

ленинградская область

всеволожский район

ленэнерго

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Почти 10 тысяч жителей Ленинградской области остались без электричества из-за непогоды, 117 бригад восстанавливают электроснабжение, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на комитет по ТЭК. "Комитет по ТЭК Ленобласти сообщает: на контроле восстановление электроснабжения сетевыми организациями после урагана. Работают 117 бригад Ленэнерго. Часть повреждений (на линиях - ред.) электропередачи уже восстановлены, без света пока почти 10 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении. Добавляется, что основные отключения начались с 17 часов и затронули Гатчинский, Кингисеппский, Всеволожский районы. "Ленэнерго и ЛОЭСК заранее были переведены на особый режим работы, уже включают ключевые фидера после проведения аварийных работ, бригады продолжают восстанавливать работу линий", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240701/svet-1956762014.html

ленинградская область

всеволожский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, ленинградская область, всеволожский район, ленэнерго