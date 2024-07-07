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В Ленинградской области нет света у почти десяти тысяч человек - РИА Новости, 07.07.2024
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22:55 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/energosnabzhenie-1958101037.html
В Ленинградской области нет света у почти десяти тысяч человек
В Ленинградской области нет света у почти десяти тысяч человек - РИА Новости, 07.07.2024
В Ленинградской области нет света у почти десяти тысяч человек
Почти 10 тысяч жителей Ленинградской области остались без электричества из-за непогоды, 117 бригад восстанавливают электроснабжение, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:55
2024-07-07T22:55
происшествия
жкх
ленинградская область
всеволожский район
ленэнерго
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Почти 10 тысяч жителей Ленинградской области остались без электричества из-за непогоды, 117 бригад восстанавливают электроснабжение, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на комитет по ТЭК. "Комитет по ТЭК Ленобласти сообщает: на контроле восстановление электроснабжения сетевыми организациями после урагана. Работают 117 бригад Ленэнерго. Часть повреждений (на линиях - ред.) электропередачи уже восстановлены, без света пока почти 10 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении. Добавляется, что основные отключения начались с 17 часов и затронули Гатчинский, Кингисеппский, Всеволожский районы. "Ленэнерго и ЛОЭСК заранее были переведены на особый режим работы, уже включают ключевые фидера после проведения аварийных работ, бригады продолжают восстанавливать работу линий", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240701/svet-1956762014.html
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происшествия, жкх, ленинградская область, всеволожский район, ленэнерго
Происшествия, ЖКХ, Ленинградская область, Всеволожский район, Ленэнерго
В Ленинградской области нет света у почти десяти тысяч человек

Почти десять тысяч жителей Ленобласти остались без света из-за урагана

© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС во время ликвидации последствий урагана
Сотрудник МЧС во время ликвидации последствий урагана - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : МЧС России
Сотрудник МЧС во время ликвидации последствий урагана. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Почти 10 тысяч жителей Ленинградской области остались без электричества из-за непогоды, 117 бригад восстанавливают электроснабжение, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на комитет по ТЭК.
«
"Комитет по ТЭК Ленобласти сообщает: на контроле восстановление электроснабжения сетевыми организациями после урагана. Работают 117 бригад Ленэнерго. Часть повреждений (на линиях - ред.) электропередачи уже восстановлены, без света пока почти 10 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении.
Добавляется, что основные отключения начались с 17 часов и затронули Гатчинский, Кингисеппский, Всеволожский районы.
"Ленэнерго и ЛОЭСК заранее были переведены на особый режим работы, уже включают ключевые фидера после проведения аварийных работ, бригады продолжают восстанавливать работу линий", - отметили в пресс-службе.
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