https://ria.ru/20240707/elektropodstantsija-1957995231.html
В Днепропетровской области повреждена электроподстанция
В Днепропетровской области повреждена электроподстанция - РИА Новости, 07.07.2024
В Днепропетровской области повреждена электроподстанция
В Никополе Днепропетровской области электроподстанция получила повреждения при взрывах, сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T11:06
2024-07-07T11:06
2024-07-07T15:05
в мире
россия
днепропетровская область
херсон
дмитрий песков
вооруженные силы украины
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Никополе Днепропетровской области электроподстанция получила повреждения при взрывах, сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram."В городе Никополь была обесточена подстанция. Отключились бытовые потребители, водоканал", — написало ведомство.При этом в министерстве утверждают, что всех абонентов уже подключили обратно. Украинский телеканал "Общественное" в ночь на воскресенье сообщал о взрывах в Днепропетровской области. Минэнерго добавило, что в Харьковской области повреждения получил газовый объект, а в подконтрольном ВСУ городе Херсоне — здание оператора распределения электроэнергии. При этом в министерстве не уточнили, о каких именно объектах идет речь. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240707/nato-1957979540.html
https://ria.ru/20240707/rossiya-1957955511.html
https://ria.ru/20240408/vzryv-1938518480.html
россия
днепропетровская область
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, днепропетровская область, херсон, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Россия, Днепропетровская область, Херсон, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Днепропетровской области повреждена электроподстанция
Минэнерго Украины сообщило о повреждении электроподстанции в Никополе