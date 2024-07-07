https://ria.ru/20240707/elektropodstantsija-1957995231.html

В Днепропетровской области повреждена электроподстанция

В Днепропетровской области повреждена электроподстанция - РИА Новости, 07.07.2024

В Днепропетровской области повреждена электроподстанция

В Никополе Днепропетровской области электроподстанция получила повреждения при взрывах, сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T11:06

2024-07-07T11:06

2024-07-07T15:05

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херсон

дмитрий песков

вооруженные силы украины

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Никополе Днепропетровской области электроподстанция получила повреждения при взрывах, сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram."В городе Никополь была обесточена подстанция. Отключились бытовые потребители, водоканал", — написало ведомство.При этом в министерстве утверждают, что всех абонентов уже подключили обратно. Украинский телеканал "Общественное" в ночь на воскресенье сообщал о взрывах в Днепропетровской области. Минэнерго добавило, что в Харьковской области повреждения получил газовый объект, а в подконтрольном ВСУ городе Херсоне — здание оператора распределения электроэнергии. При этом в министерстве не уточнили, о каких именно объектах идет речь. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240707/nato-1957979540.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, днепропетровская область, херсон, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии)