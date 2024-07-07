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В Днепропетровской области повреждена электроподстанция - РИА Новости, 07.07.2024
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11:06 07.07.2024 (обновлено: 15:05 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/elektropodstantsija-1957995231.html
В Днепропетровской области повреждена электроподстанция
В Днепропетровской области повреждена электроподстанция - РИА Новости, 07.07.2024
В Днепропетровской области повреждена электроподстанция
В Никополе Днепропетровской области электроподстанция получила повреждения при взрывах, сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T11:06
2024-07-07T15:05
в мире
россия
днепропетровская область
херсон
дмитрий песков
вооруженные силы украины
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Никополе Днепропетровской области электроподстанция получила повреждения при взрывах, сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram."В городе Никополь была обесточена подстанция. Отключились бытовые потребители, водоканал", — написало ведомство.При этом в министерстве утверждают, что всех абонентов уже подключили обратно. Украинский телеканал "Общественное" в ночь на воскресенье сообщал о взрывах в Днепропетровской области. Минэнерго добавило, что в Харьковской области повреждения получил газовый объект, а в подконтрольном ВСУ городе Херсоне — здание оператора распределения электроэнергии. При этом в министерстве не уточнили, о каких именно объектах идет речь. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240707/nato-1957979540.html
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в мире, россия, днепропетровская область, херсон, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Россия, Днепропетровская область, Херсон, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Днепропетровской области повреждена электроподстанция

Минэнерго Украины сообщило о повреждении электроподстанции в Никополе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Никополе Днепропетровской области электроподстанция получила повреждения при взрывах, сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram.
«
"В городе Никополь была обесточена подстанция. Отключились бытовые потребители, водоканал", — написало ведомство.
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При этом в министерстве утверждают, что всех абонентов уже подключили обратно.
Украинский телеканал "Общественное" в ночь на воскресенье сообщал о взрывах в Днепропетровской области.
Минэнерго добавило, что в Харьковской области повреждения получил газовый объект, а в подконтрольном ВСУ городе Херсоне — здание оператора распределения электроэнергии. При этом в министерстве не уточнили, о каких именно объектах идет речь.
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В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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В миреРоссияДнепропетровская областьХерсонДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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