https://ria.ru/20240707/ekovas-1958103944.html

Президента Нигерии переизбрали председателем ЭКОВАС

Президента Нигерии переизбрали председателем ЭКОВАС - РИА Новости, 07.07.2024

Президента Нигерии переизбрали председателем ЭКОВАС

Президент Нигерии Бола Тинубу был вновь избран на пост председателя Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает информационное агентство... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T23:24

2024-07-07T23:24

2024-07-07T23:43

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буркина-фасо

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бассиру диомай фай

эковас

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Тинубу был вновь избран на пост председателя Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает информационное агентство Нигерии. "Президент Бола Тинубу был переизбран председателем Совета глав государств и правительств ЭКОВАС", - пишет агентство. Отмечается, что Тинубу был впервые избран на этот пост в Гвинее-Бисау 9 июля 2023 года. Агентство указывает, что председатель ЭКОВАС назначил президента Сенегала Бассиру Диомай Фая и президента Того Фора Эссозимну Гнассингбе специальными посланниками в Буркина-Фасо, Мали и Республику Нигер. Ранее глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани заявил, что народы трех стран Альянса государств Сахеля (AES, который включает Нигер, Мали, Буркина-Фасо) "раз и навсегда" отвернулись от ЭКОВАС. Нигерский лидер также призвал сделать из AES "альтернативу всякому искусственному региональному объединению путем создания суверенного сообщества народов, сообщества, далекого от контроля со стороны иностранных держав". По словам Тчиани, сахельский альянс представляет собой "единственное субрегиональное объединение, эффективное в области борьбы с терроризмом".

https://ria.ru/20240706/ekovas-1957906492.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нигерия, буркина-фасо, мали, бассиру диомай фай, эковас