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Президента Нигерии переизбрали председателем ЭКОВАС - РИА Новости, 07.07.2024
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23:24 07.07.2024 (обновлено: 23:43 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/ekovas-1958103944.html
Президента Нигерии переизбрали председателем ЭКОВАС
Президента Нигерии переизбрали председателем ЭКОВАС - РИА Новости, 07.07.2024
Президента Нигерии переизбрали председателем ЭКОВАС
Президент Нигерии Бола Тинубу был вновь избран на пост председателя Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает информационное агентство... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T23:24
2024-07-07T23:43
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Тинубу был вновь избран на пост председателя Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает информационное агентство Нигерии. "Президент Бола Тинубу был переизбран председателем Совета глав государств и правительств ЭКОВАС", - пишет агентство. Отмечается, что Тинубу был впервые избран на этот пост в Гвинее-Бисау 9 июля 2023 года. Агентство указывает, что председатель ЭКОВАС назначил президента Сенегала Бассиру Диомай Фая и президента Того Фора Эссозимну Гнассингбе специальными посланниками в Буркина-Фасо, Мали и Республику Нигер. Ранее глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани заявил, что народы трех стран Альянса государств Сахеля (AES, который включает Нигер, Мали, Буркина-Фасо) "раз и навсегда" отвернулись от ЭКОВАС. Нигерский лидер также призвал сделать из AES "альтернативу всякому искусственному региональному объединению путем создания суверенного сообщества народов, сообщества, далекого от контроля со стороны иностранных держав". По словам Тчиани, сахельский альянс представляет собой "единственное субрегиональное объединение, эффективное в области борьбы с терроризмом".
https://ria.ru/20240706/ekovas-1957906492.html
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в мире, нигерия, буркина-фасо, мали, бассиру диомай фай, эковас
В мире, Нигерия, Буркина-Фасо, Мали, Бассиру Диомай Фай, ЭКОВАС
Президента Нигерии переизбрали председателем ЭКОВАС

Президента Нигерии Бола Тинубу переизбрали на пост председателя ЭКОВАС

© AP Photo / Gbemiga OlamikanПрезидент Нигерии Бола Тинубу
Президент Нигерии Бола Тинубу - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Gbemiga Olamikan
Президент Нигерии Бола Тинубу. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Тинубу был вновь избран на пост председателя Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает информационное агентство Нигерии.
"Президент Бола Тинубу был переизбран председателем Совета глав государств и правительств ЭКОВАС", - пишет агентство.
Флаг Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Народы трех стран AES навсегда отвернулись от ЭКОВАС, заявили в Нигере
6 июля, 18:35
Отмечается, что Тинубу был впервые избран на этот пост в Гвинее-Бисау 9 июля 2023 года.
Агентство указывает, что председатель ЭКОВАС назначил президента Сенегала Бассиру Диомай Фая и президента Того Фора Эссозимну Гнассингбе специальными посланниками в Буркина-Фасо, Мали и Республику Нигер.
Ранее глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани заявил, что народы трех стран Альянса государств Сахеля (AES, который включает Нигер, Мали, Буркина-Фасо) "раз и навсегда" отвернулись от ЭКОВАС. Нигерский лидер также призвал сделать из AES "альтернативу всякому искусственному региональному объединению путем создания суверенного сообщества народов, сообщества, далекого от контроля со стороны иностранных держав". По словам Тчиани, сахельский альянс представляет собой "единственное субрегиональное объединение, эффективное в области борьбы с терроризмом".
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Мали стала председателем Альянса государств Сахеля
Вчера, 18:38
 
В миреНигерияБуркина-ФасоМалиБассиру Диомай ФайЭКОВАС
 
 
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