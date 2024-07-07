https://ria.ru/20240707/efimov-1957939376.html

Ефимов: в московском Тропарево-Никулине по КРТ построят деловой центр

Ефимов: в московском Тропарево-Никулине по КРТ построят деловой центр - РИА Новости, 07.07.2024

Ефимов: в московском Тропарево-Никулине по КРТ построят деловой центр

В московском районе Тропарево-Никулино на неэффективно используемой территории по КРТ будет возведен общественно-деловой комплекс, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T13:05

2024-07-07T13:05

2024-07-07T14:49

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 7 июля – РИА Новости. В московском районе Тропарево-Никулино на неэффективно используемой территории по КРТ будет возведен общественно-деловой комплекс, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Город утвердил проект планировки территории на Никулинской улице в районе Тропарево-Никулино. На участке площадью 0,68 гектара по программе КРТ инвестор построит общественно-деловой комплекс с подземной парковкой площадью 20,4 тысячи квадратных метров. В нем смогут разместиться офисы, магазины, отделения банков и страховых компаний, а также фитнес-центр. Будет создано более 570 рабочих мест. Инвестиции составят около 2,4 миллиарда рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Здание высотой менее 30 метров будет построено за четыре года.По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, объект, строительство которого остановилось на стадии монтажа подземной части, будет достроен благодаря заключенному в 2022 году договору с правообладателем.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что проект планировки составит более 1,6 гектара.

https://ria.ru/20240706/efimov-1957798713.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы