https://ria.ru/20240707/efimov-1957939376.html
Ефимов: в московском Тропарево-Никулине по КРТ построят деловой центр
Ефимов: в московском Тропарево-Никулине по КРТ построят деловой центр - РИА Новости, 07.07.2024
Ефимов: в московском Тропарево-Никулине по КРТ построят деловой центр
В московском районе Тропарево-Никулино на неэффективно используемой территории по КРТ будет возведен общественно-деловой комплекс, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:05
2024-07-07T13:05
2024-07-07T14:49
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953548643_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_cebee0ae6b7c9ac5fb391d88c5e05f7a.jpg
МОСКВА, 7 июля – РИА Новости. В московском районе Тропарево-Никулино на неэффективно используемой территории по КРТ будет возведен общественно-деловой комплекс, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Город утвердил проект планировки территории на Никулинской улице в районе Тропарево-Никулино. На участке площадью 0,68 гектара по программе КРТ инвестор построит общественно-деловой комплекс с подземной парковкой площадью 20,4 тысячи квадратных метров. В нем смогут разместиться офисы, магазины, отделения банков и страховых компаний, а также фитнес-центр. Будет создано более 570 рабочих мест. Инвестиции составят около 2,4 миллиарда рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Здание высотой менее 30 метров будет построено за четыре года.По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, объект, строительство которого остановилось на стадии монтажа подземной части, будет достроен благодаря заключенному в 2022 году договору с правообладателем.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что проект планировки составит более 1,6 гектара.
https://ria.ru/20240706/efimov-1957798713.html
https://ria.ru/20240705/zhile-1957516836.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953548643_204:0:2480:1707_1920x0_80_0_0_26bd51adbeaa264ee8416a6e91411c82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 7 июля – РИА Новости. В московском районе Тропарево-Никулино на неэффективно используемой территории по КРТ будет возведен общественно-деловой комплекс, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Город утвердил проект планировки территории на Никулинской улице в районе Тропарево-Никулино. На участке площадью 0,68 гектара по программе КРТ инвестор построит общественно-деловой комплекс с подземной парковкой площадью 20,4 тысячи квадратных метров. В нем смогут разместиться офисы, магазины, отделения банков и страховых компаний, а также фитнес-центр. Будет создано более 570 рабочих мест. Инвестиции составят около 2,4 миллиарда рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Здание высотой менее 30 метров будет построено за четыре года.
По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, объект, строительство которого остановилось на стадии монтажа подземной части, будет достроен благодаря заключенному в 2022 году договору с правообладателем.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что проект планировки составит более 1,6 гектара.