Рейтинг@Mail.ru
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/dtp-1958027367.html
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 07.07.2024
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Движение на внутренней стороне третьего километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:42
2024-07-07T14:42
происшествия
авто
москва
мкад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758780670_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_ed39820c2a01997a0d2cce763ecfb477.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Движение на внутренней стороне третьего километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в столичном ведомстве сообщали, что движение автомобилей на внутренней стороне третьего километра МКАД (в районе съезда № 1А) в Москве затруднено из-за ДТП с участием нескольких машин. "Движение на внутренней стороне третьего километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240625/mkad-1955370540.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758780670_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3eada2ae62344fb008a1bf5d1bce39d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва, мкад
Происшествия, Авто, Москва, МКАД
На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Движение на внутренней стороне третьего километра МКАД восстановили после ДТП

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДвижение автомобилей по МКАД
Движение автомобилей по МКАД - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Движение автомобилей по МКАД . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Движение на внутренней стороне третьего километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в столичном ведомстве сообщали, что движение автомобилей на внутренней стороне третьего километра МКАД (в районе съезда № 1А) в Москве затруднено из-за ДТП с участием нескольких машин.
"Движение на внутренней стороне третьего километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
На МКАД опрокинулся грузовик
25 июня, 15:54
 
ПроисшествияАвтоМоскваМКАД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала