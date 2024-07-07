https://ria.ru/20240707/dtp-1958027367.html
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 07.07.2024
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Движение на внутренней стороне третьего километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:42
2024-07-07T14:42
2024-07-07T14:42
происшествия
авто
москва
мкад
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Движение на внутренней стороне третьего километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в столичном ведомстве сообщали, что движение автомобилей на внутренней стороне третьего километра МКАД (в районе съезда № 1А) в Москве затруднено из-за ДТП с участием нескольких машин. "Движение на внутренней стороне третьего километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240625/mkad-1955370540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, мкад
Происшествия, Авто, Москва, МКАД
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Движение на внутренней стороне третьего километра МКАД восстановили после ДТП