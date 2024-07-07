https://ria.ru/20240707/dtp-1958022726.html

Пять человек погибли в ДТП в Рязанской области

Пять человек погибли в ДТП в Рязанской области - РИА Новости, 07.07.2024

Пять человек погибли в ДТП в Рязанской области

Пять человек, включая ребенка, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:20

2024-07-07T14:20

2024-07-07T14:20

происшествия

авто

рязанская область

ряжский район

россия

угибдд

chevrolet

lada vesta

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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Пять человек, включая ребенка, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону. "В Рязанской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибли пять человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции региона. Уточняется, что ДТП произошло в 22.30 в субботу (совпадает с мск) на 331-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Ряжском районе Рязанской области. Столкнулись Chevrolet Niva и Lada. "В результате ДТП погибли пять человек, в том числе один несовершеннолетний в возрасте девяти лет. Еще один 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение", - отмечает УГИБДД. Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона, ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), находится на контроле в прокуратуре района.

https://ria.ru/20240706/dtp-1957948755.html

рязанская область

ряжский район

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Наталья Макарова

происшествия, авто, рязанская область, ряжский район, россия, угибдд, chevrolet, lada vesta