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Пять человек погибли в ДТП в Рязанской области - РИА Новости, 07.07.2024
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14:20 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/dtp-1958022726.html
Пять человек погибли в ДТП в Рязанской области
Пять человек погибли в ДТП в Рязанской области - РИА Новости, 07.07.2024
Пять человек погибли в ДТП в Рязанской области
Пять человек, включая ребенка, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:20
2024-07-07T14:20
происшествия
авто
рязанская область
ряжский район
россия
угибдд
chevrolet
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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Пять человек, включая ребенка, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону. "В Рязанской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибли пять человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции региона. Уточняется, что ДТП произошло в 22.30 в субботу (совпадает с мск) на 331-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Ряжском районе Рязанской области. Столкнулись Chevrolet Niva и Lada. "В результате ДТП погибли пять человек, в том числе один несовершеннолетний в возрасте девяти лет. Еще один 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение", - отмечает УГИБДД. Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона, ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), находится на контроле в прокуратуре района.
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рязанская область
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происшествия, авто, рязанская область, ряжский район, россия, угибдд, chevrolet, lada vesta
Происшествия, Авто, Рязанская область, Ряжский район, Россия, УГИБДД, Chevrolet, Lada Vesta
Пять человек погибли в ДТП в Рязанской области

В Рязанской области 4 взрослых и ребенок погибли при столкновении двух машин

© Фото : Рязанская полиция/TelegramМесто ДТП с участием легковых автомобилей в Ряжском районе Рязанской области
Место ДТП с участием легковых автомобилей в Ряжском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Рязанская полиция/Telegram
Место ДТП с участием легковых автомобилей в Ряжском районе Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Пять человек, включая ребенка, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону.
"В Рязанской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибли пять человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
© Фото : Рязанская полиция/TelegramМесто ДТП с участием легковых автомобилей в Ряжском районе Рязанской области
Место ДТП с участием легковых автомобилей в Ряжском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Рязанская полиция/Telegram
Место ДТП с участием легковых автомобилей в Ряжском районе Рязанской области
Уточняется, что ДТП произошло в 22.30 в субботу (совпадает с мск) на 331-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Ряжском районе Рязанской области. Столкнулись Chevrolet Niva и Lada.
"В результате ДТП погибли пять человек, в том числе один несовершеннолетний в возрасте девяти лет. Еще один 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение", - отмечает УГИБДД.
Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона, ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), находится на контроле в прокуратуре района.
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ПроисшествияАвтоРязанская областьРяжский районРоссияУГИБДДChevroletLada Vesta
 
 
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