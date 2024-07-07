Пять человек погибли в ДТП в Рязанской области
В Рязанской области 4 взрослых и ребенок погибли при столкновении двух машин
© Фото : Рязанская полиция/TelegramМесто ДТП с участием легковых автомобилей в Ряжском районе Рязанской области
Место ДТП с участием легковых автомобилей в Ряжском районе Рязанской области
РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Пять человек, включая ребенка, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону.
"В Рязанской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибли пять человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
© Фото : Рязанская полиция/TelegramМесто ДТП с участием легковых автомобилей в Ряжском районе Рязанской области
Место ДТП с участием легковых автомобилей в Ряжском районе Рязанской области
Уточняется, что ДТП произошло в 22.30 в субботу (совпадает с мск) на 331-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Ряжском районе Рязанской области. Столкнулись Chevrolet Niva и Lada.
"В результате ДТП погибли пять человек, в том числе один несовершеннолетний в возрасте девяти лет. Еще один 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение", - отмечает УГИБДД.
Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона, ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), находится на контроле в прокуратуре района.