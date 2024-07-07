https://ria.ru/20240707/dtp-1958007675.html

В Самарской области возбудили дело после ДТП с мотоциклом

В Самарской области возбудили дело после ДТП с мотоциклом - РИА Новости, 07.07.2024

В Самарской области возбудили дело после ДТП с мотоциклом

Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело после аварии с участием легкового автомобиля и мотоцикла, в результате которой погиб четырнадцатилетний РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T12:35

2024-07-07T12:35

2024-07-07T12:38

происшествия

авто

россия

самарская область

волжский район

происшествия – радио sputnik

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САМАРА, 7 июл - РИА Новости. Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело после аварии с участием легкового автомобиля и мотоцикла, в результате которой погиб четырнадцатилетний пассажир, а еще одни несовершеннолетний получил телесные повреждения, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. По версии следствия, в субботу примерно в 21.30 мск 40-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения за рулем автомобиля Hundai Creta, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с мотоциклом в Волжском районе, который двигался в попутном направлении. В результате аварии 14-летний пассажир мотоцикла погиб, а его 15-летний водитель был доставлен в больницу с телесными повреждениями. "Следственным отделом по городу Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ. В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства преступления", - говорится в сообщении регионального СУСК России.

https://ria.ru/20240705/dtp-1957785057.html

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самарская область

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Варвара Скокшина

происшествия, авто, россия, самарская область, волжский район, происшествия – радио sputnik