В Самарской области возбудили дело после ДТП с мотоциклом
В Самарской области возбудили дело после ДТП, где погиб 14-летний подросток
© Фото : СУ СК России по Самарской области/TelegramМесто ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла в Самарской области. 6 июля 2024
Место ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла в Самарской области. 6 июля 2024
САМАРА, 7 июл - РИА Новости. Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело после аварии с участием легкового автомобиля и мотоцикла, в результате которой погиб четырнадцатилетний пассажир, а еще одни несовершеннолетний получил телесные повреждения, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.
По версии следствия, в субботу примерно в 21.30 мск 40-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения за рулем автомобиля Hundai Creta, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с мотоциклом в Волжском районе, который двигался в попутном направлении. В результате аварии 14-летний пассажир мотоцикла погиб, а его 15-летний водитель был доставлен в больницу с телесными повреждениями.
"Следственным отделом по городу Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ. В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства преступления", - говорится в сообщении регионального СУСК России.