https://ria.ru/20240707/drony-1958094482.html
В Курской области за сутки уничтожили шесть украинских дронов
В Курской области за сутки уничтожили шесть украинских дронов - РИА Новости, 07.07.2024
В Курской области за сутки уничтожили шесть украинских дронов
Шесть украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области за воскресенье, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:58
2024-07-07T21:58
2024-07-07T22:34
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
суджанский район
глушковский район
сергеевка
алексей смирнов (политик)
курская область
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шесть украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области за воскресенье, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено шесть украинских дронов", - говорится в сообщении. Отмечается, что неоднократно обстреливались хутор Олешня Суджанского района, посёлок Коренево Кореневского района, деревня Елизаветовка, посёлки Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района, пострадавших нет. Подчеркивается, что во время обстрела поселка Коренево в одном доме повреждены крыша, окна и газовое оборудование. Также Смирнов сообщил, что из-за повреждения линии электропередачи в поселке Медвежье, частично отсутствует электроснабжение в селе Сергеевка, деревне Елизаветовке и посёлке Политотдельский. "Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались вблизи сёл Самарка, Сергеевка, посёлков Тёткино, Медвежье, деревни Елизаветовки Глушковского района, деревни Милаевки Беловского района, села Искра Хомутовского района, села Николаево-Дарьино Суджанского района. Обошлось без пострадавших", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, суджанский район, глушковский район, сергеевка, алексей смирнов (политик) , курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Суджанский район, Глушковский район, Сергеевка, Алексей Смирнов (политик) , Курская область
В Курской области за сутки уничтожили шесть украинских дронов
Смирнов: в Курской области за сутки ликвидировали шесть украинских беспилотников
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Шесть украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области за воскресенье, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале
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«
"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено шесть украинских дронов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что неоднократно обстреливались хутор Олешня Суджанского района, посёлок Коренево Кореневского района, деревня Елизаветовка, посёлки Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района, пострадавших нет. Подчеркивается, что во время обстрела поселка Коренево в одном доме повреждены крыша, окна и газовое оборудование.
Также Смирнов сообщил, что из-за повреждения линии электропередачи в поселке Медвежье, частично отсутствует электроснабжение в селе Сергеевка, деревне Елизаветовке и посёлке Политотдельский.
"Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались вблизи сёл Самарка, Сергеевка, посёлков Тёткино, Медвежье, деревни Елизаветовки Глушковского района, деревни Милаевки Беловского района, села Искра Хомутовского района, села Николаево-Дарьино Суджанского района. Обошлось без пострадавших", - добавил он.