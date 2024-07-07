https://ria.ru/20240707/drony-1958094482.html

В Курской области за сутки уничтожили шесть украинских дронов

В Курской области за сутки уничтожили шесть украинских дронов - РИА Новости, 07.07.2024

В Курской области за сутки уничтожили шесть украинских дронов

Шесть украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области за воскресенье, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T21:58

2024-07-07T21:58

2024-07-07T22:34

специальная военная операция на украине

происшествия

жкх

суджанский район

глушковский район

сергеевка

алексей смирнов (политик)

курская область

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шесть украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области за воскресенье, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено шесть украинских дронов", - говорится в сообщении. Отмечается, что неоднократно обстреливались хутор Олешня Суджанского района, посёлок Коренево Кореневского района, деревня Елизаветовка, посёлки Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района, пострадавших нет. Подчеркивается, что во время обстрела поселка Коренево в одном доме повреждены крыша, окна и газовое оборудование. Также Смирнов сообщил, что из-за повреждения линии электропередачи в поселке Медвежье, частично отсутствует электроснабжение в селе Сергеевка, деревне Елизаветовке и посёлке Политотдельский. "Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались вблизи сёл Самарка, Сергеевка, посёлков Тёткино, Медвежье, деревни Елизаветовки Глушковского района, деревни Милаевки Беловского района, села Искра Хомутовского района, села Николаево-Дарьино Суджанского района. Обошлось без пострадавших", - добавил он.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

суджанский район

глушковский район

сергеевка

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, суджанский район, глушковский район, сергеевка, алексей смирнов (политик) , курская область