https://ria.ru/20240707/draka-1958036784.html
В Краснодаре произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами
В Краснодаре произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами - РИА Новости, 07.07.2024
В Краснодаре произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами
В Краснодаре между местными жителями и мигрантами произошла драка из-за спора о том, чьи дети будут играть во дворе на спортивной площадке, сообщил Следственный РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:29
2024-07-07T15:29
2024-07-07T21:36
происшествия
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КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. В Краснодаре между местными жителями и мигрантами произошла драка из-за спора о том, чьи дети будут играть во дворе на спортивной площадке, сообщил Следственный комитет. "В социальных медиа опубликованы сведения о том, что в Краснодаре произошла массовая драка, после того как дети трудовых мигрантов перестали пускать несовершеннолетних местных жителей на детские площадки. Отцы несовершеннолетних пытались договориться с мигрантами о том, чтобы площадки стали общими, однако приезжие перешли на оскорбления и началась массовая потасовка", — уточнили в ведомстве.Региональное управление СК уже начало проверку.По данным ГУ МВД Кубани, инцидент произошел в субботу на улице Лавочкина. Когда на место прибыл ближайший наряд, на площадке уже никого не было. С заявлениями о нанесении телесных повреждений никто не обращался, в том числе не поступало уведомлений из медучреждений. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности участников потасовки.
https://ria.ru/20240703/migrant-1957068470.html
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Массовая драка в Краснодаре между местными жителями и мигрантами
В Краснодаре произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами
2024-07-07T15:29
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами
Краснодарцы подрались с мигрантами, выясняя, чьи дети будут играть во дворе