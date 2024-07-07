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В Краснодаре произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами - РИА Новости, 07.07.2024
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15:29 07.07.2024 (обновлено: 21:36 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/draka-1958036784.html
В Краснодаре произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами
В Краснодаре произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами - РИА Новости, 07.07.2024
В Краснодаре произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами
В Краснодаре между местными жителями и мигрантами произошла драка из-за спора о том, чьи дети будут играть во дворе на спортивной площадке, сообщил Следственный РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:29
2024-07-07T21:36
происшествия
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. В Краснодаре между местными жителями и мигрантами произошла драка из-за спора о том, чьи дети будут играть во дворе на спортивной площадке, сообщил Следственный комитет. &quot;В социальных медиа опубликованы сведения о том, что в Краснодаре произошла массовая драка, после того как дети трудовых мигрантов перестали пускать несовершеннолетних местных жителей на детские площадки. Отцы несовершеннолетних пытались договориться с мигрантами о том, чтобы площадки стали общими, однако приезжие перешли на оскорбления и началась массовая потасовка&quot;, — уточнили в ведомстве.Региональное управление СК уже начало проверку.По данным ГУ МВД Кубани, инцидент произошел в субботу на улице Лавочкина. Когда на место прибыл ближайший наряд, на площадке уже никого не было. С заявлениями о нанесении телесных повреждений никто не обращался, в том числе не поступало уведомлений из медучреждений. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности участников потасовки.
https://ria.ru/20240703/migrant-1957068470.html
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Массовая драка в Краснодаре между местными жителями и мигрантами
В Краснодаре произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами

Краснодарцы подрались с мигрантами, выясняя, чьи дети будут играть во дворе

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. В Краснодаре между местными жителями и мигрантами произошла драка из-за спора о том, чьи дети будут играть во дворе на спортивной площадке, сообщил Следственный комитет.
«

"В социальных медиа опубликованы сведения о том, что в Краснодаре произошла массовая драка, после того как дети трудовых мигрантов перестали пускать несовершеннолетних местных жителей на детские площадки. Отцы несовершеннолетних пытались договориться с мигрантами о том, чтобы площадки стали общими, однако приезжие перешли на оскорбления и началась массовая потасовка", — уточнили в ведомстве.

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Региональное управление СК уже начало проверку.
По данным ГУ МВД Кубани, инцидент произошел в субботу на улице Лавочкина. Когда на место прибыл ближайший наряд, на площадке уже никого не было. С заявлениями о нанесении телесных повреждений никто не обращался, в том числе не поступало уведомлений из медучреждений. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности участников потасовки.
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ПроисшествияКраснодарРоссия
 
 
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