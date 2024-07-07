https://ria.ru/20240707/draka-1958036784.html

В Краснодаре произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами

В Краснодаре произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами - РИА Новости, 07.07.2024

В Краснодаре произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами

В Краснодаре между местными жителями и мигрантами произошла драка из-за спора о том, чьи дети будут играть во дворе на спортивной площадке, сообщил Следственный РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T15:29

2024-07-07T15:29

2024-07-07T21:36

происшествия

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. В Краснодаре между местными жителями и мигрантами произошла драка из-за спора о том, чьи дети будут играть во дворе на спортивной площадке, сообщил Следственный комитет. "В социальных медиа опубликованы сведения о том, что в Краснодаре произошла массовая драка, после того как дети трудовых мигрантов перестали пускать несовершеннолетних местных жителей на детские площадки. Отцы несовершеннолетних пытались договориться с мигрантами о том, чтобы площадки стали общими, однако приезжие перешли на оскорбления и началась массовая потасовка", — уточнили в ведомстве.Региональное управление СК уже начало проверку.По данным ГУ МВД Кубани, инцидент произошел в субботу на улице Лавочкина. Когда на место прибыл ближайший наряд, на площадке уже никого не было. С заявлениями о нанесении телесных повреждений никто не обращался, в том числе не поступало уведомлений из медучреждений. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности участников потасовки.

https://ria.ru/20240703/migrant-1957068470.html

https://ria.ru/20240616/delo-1953235889.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Массовая драка в Краснодаре между местными жителями и мигрантами В Краснодаре произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами 2024-07-07T15:29 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, краснодар, россия