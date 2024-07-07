Запад использует доллар как оружие, заявил посол России в Китае
Посол в КНР Моргулов: Запад использует доллар для достижения политических целей
© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Американские доллары. Архивное фото
ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Страны Запада пытаются заставить Глобальный Юг встать на их сторону, используют доллар как оружие для достижения политических целей и пренебрегают принципами рынка, приводя мировую экономику к замедлению, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов.
По словам посла, США и их союзники используют незаконные односторонние санкции в качестве инструмента принуждения против тех, кто, как Россия, не согласен с ними.
"Доллар США используется как оружие для достижения политических целей. Запад пренебрегает основными принципами рыночной экономики, свободной торговли и неприкосновенности частной собственности", - сказал Моргулов.
В результате, отметил он, налицо замедление мировой экономики, растущая безработица, нехватка сырья, сбои в цепочках поставок, а также проблемы с продовольственной и энергетической безопасностью.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.