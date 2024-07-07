https://ria.ru/20240707/dollar-1957979359.html

Запад использует доллар как оружие, заявил посол России в Китае

Запад использует доллар как оружие, заявил посол России в Китае - РИА Новости, 07.07.2024

Запад использует доллар как оружие, заявил посол России в Китае

Страны Запада пытаются заставить Глобальный Юг встать на их сторону, используют доллар как оружие для достижения политических целей и пренебрегают принципами... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T09:16

2024-07-07T09:16

2024-07-07T09:16

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россия

сша

китай

игорь моргулов

владимир путин

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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Страны Запада пытаются заставить Глобальный Юг встать на их сторону, используют доллар как оружие для достижения политических целей и пренебрегают принципами рынка, приводя мировую экономику к замедлению, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов. "В попытке возродить однополярную модель Запад повсюду создает разделительные линии. Следуя логике блокового противостояния, он бескомпромиссно пытается заставить страны глобального Юга встать на его сторону", - сказал Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине. По словам посла, США и их союзники используют незаконные односторонние санкции в качестве инструмента принуждения против тех, кто, как Россия, не согласен с ними. "Доллар США используется как оружие для достижения политических целей. Запад пренебрегает основными принципами рыночной экономики, свободной торговли и неприкосновенности частной собственности", - сказал Моргулов. В результате, отметил он, налицо замедление мировой экономики, растущая безработица, нехватка сырья, сбои в цепочках поставок, а также проблемы с продовольственной и энергетической безопасностью. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240707/zapad-1957877791.html

https://ria.ru/20240612/zapad-1952350536.html

россия

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, китай, игорь моргулов, владимир путин