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Запад использует доллар как оружие, заявил посол России в Китае - РИА Новости, 07.07.2024
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09:16 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/dollar-1957979359.html
Запад использует доллар как оружие, заявил посол России в Китае
Запад использует доллар как оружие, заявил посол России в Китае - РИА Новости, 07.07.2024
Запад использует доллар как оружие, заявил посол России в Китае
Страны Запада пытаются заставить Глобальный Юг встать на их сторону, используют доллар как оружие для достижения политических целей и пренебрегают принципами... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T09:16
2024-07-07T09:16
в мире
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игорь моргулов
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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Страны Запада пытаются заставить Глобальный Юг встать на их сторону, используют доллар как оружие для достижения политических целей и пренебрегают принципами рынка, приводя мировую экономику к замедлению, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов. "В попытке возродить однополярную модель Запад повсюду создает разделительные линии. Следуя логике блокового противостояния, он бескомпромиссно пытается заставить страны глобального Юга встать на его сторону", - сказал Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине. По словам посла, США и их союзники используют незаконные односторонние санкции в качестве инструмента принуждения против тех, кто, как Россия, не согласен с ними. "Доллар США используется как оружие для достижения политических целей. Запад пренебрегает основными принципами рыночной экономики, свободной торговли и неприкосновенности частной собственности", - сказал Моргулов. В результате, отметил он, налицо замедление мировой экономики, растущая безработица, нехватка сырья, сбои в цепочках поставок, а также проблемы с продовольственной и энергетической безопасностью. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240707/zapad-1957877791.html
https://ria.ru/20240612/zapad-1952350536.html
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в мире, россия, сша, китай, игорь моргулов, владимир путин
В мире, Россия, США, Китай, Игорь Моргулов, Владимир Путин
Запад использует доллар как оружие, заявил посол России в Китае

Посол в КНР Моргулов: Запад использует доллар для достижения политических целей

© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Американские доллары. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Страны Запада пытаются заставить Глобальный Юг встать на их сторону, используют доллар как оружие для достижения политических целей и пренебрегают принципами рынка, приводя мировую экономику к замедлению, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов.
"В попытке возродить однополярную модель Запад повсюду создает разделительные линии. Следуя логике блокового противостояния, он бескомпромиссно пытается заставить страны глобального Юга встать на его сторону", - сказал Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Запад в депрессии — Россию ему не догнать и не перегнать
Вчера, 08:00
По словам посла, США и их союзники используют незаконные односторонние санкции в качестве инструмента принуждения против тех, кто, как Россия, не согласен с ними.
"Доллар США используется как оружие для достижения политических целей. Запад пренебрегает основными принципами рыночной экономики, свободной торговли и неприкосновенности частной собственности", - сказал Моргулов.
В результате, отметил он, налицо замедление мировой экономики, растущая безработица, нехватка сырья, сбои в цепочках поставок, а также проблемы с продовольственной и энергетической безопасностью.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Запад хочет сохранить ускользающее доминирование, заявил российский посол
12 июня, 12:49
 
В миреРоссияСШАКитайИгорь МоргуловВладимир Путин
 
 
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