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Додик заявил, что Республика Сербская может объявить независимость от БиГ - РИА Новости, 07.07.2024
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10:12 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/dodik-1957986888.html
Додик заявил, что Республика Сербская может объявить независимость от БиГ
Додик заявил, что Республика Сербская может объявить независимость от БиГ - РИА Новости, 07.07.2024
Додик заявил, что Республика Сербская может объявить независимость от БиГ
Республика Сербская объявит независимость от БиГ, если Сараево при поддержке международного сообщества попытается забрать ее собственность, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T10:12
2024-07-07T10:12
в мире
республика сербская
сараево
босния
милорад додик
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Республика Сербская объявит независимость от БиГ, если Сараево при поддержке международного сообщества попытается забрать ее собственность, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. "Десятилетиями Запад не скрывает свои намерения упразднить Республику Сербскую, полностью умалить ее значение и таким способом создать централизованную и унитарную Боснию и Герцеговину. Если мировое сообщество попытается навязать закон о собственности, Республика Сербская без колебаний объявит независимость", - сказал он. Конституционный суд БиГ в Сараево 2 марта 2023 года блокировал исполнение Закона о недвижимом имуществе Республики Сербской, тем самым имущество, которым распоряжается Баня-Лука, может быть передано в ведение центральных властей. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) в начале августа 2023 года выдвинула обвинения в отношении президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика за невыполнение решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. По боснийским законам за неисполнение решений Высокого представителя должностное лицо может быть наказано лишением свободы на срок от полугода до пяти лет тюремного заключения.
https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950074046.html
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в мире, республика сербская, сараево, босния, милорад додик
В мире, Республика Сербская, Сараево, Босния, Милорад Додик
Додик заявил, что Республика Сербская может объявить независимость от БиГ

Додик: Республика Сербская объявит независимость от БиГ при попытке ее обокрасть

© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Республика Сербская объявит независимость от БиГ, если Сараево при поддержке международного сообщества попытается забрать ее собственность, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.
"Десятилетиями Запад не скрывает свои намерения упразднить Республику Сербскую, полностью умалить ее значение и таким способом создать централизованную и унитарную Боснию и Герцеговину. Если мировое сообщество попытается навязать закон о собственности, Республика Сербская без колебаний объявит независимость", - сказал он.
Конституционный суд БиГ в Сараево 2 марта 2023 года блокировал исполнение Закона о недвижимом имуществе Республики Сербской, тем самым имущество, которым распоряжается Баня-Лука, может быть передано в ведение центральных властей. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) в начале августа 2023 года выдвинула обвинения в отношении президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика за невыполнение решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. По боснийским законам за неисполнение решений Высокого представителя должностное лицо может быть наказано лишением свободы на срок от полугода до пяти лет тюремного заключения.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Додик обвинил Запад в давлении на Республику Сербскую БиГ
3 июня, 03:06
 
В миреРеспублика СербскаяСараевоБоснияМилорад Додик
 
 
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