Додик заявил, что Республика Сербская может объявить независимость от БиГ
Додик: Республика Сербская объявит независимость от БиГ при попытке ее обокрасть
© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Республика Сербская объявит независимость от БиГ, если Сараево при поддержке международного сообщества попытается забрать ее собственность, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.
"Десятилетиями Запад не скрывает свои намерения упразднить Республику Сербскую, полностью умалить ее значение и таким способом создать централизованную и унитарную Боснию и Герцеговину. Если мировое сообщество попытается навязать закон о собственности, Республика Сербская без колебаний объявит независимость", - сказал он.
Конституционный суд БиГ в Сараево 2 марта 2023 года блокировал исполнение Закона о недвижимом имуществе Республики Сербской, тем самым имущество, которым распоряжается Баня-Лука, может быть передано в ведение центральных властей. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) в начале августа 2023 года выдвинула обвинения в отношении президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика за невыполнение решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. По боснийским законам за неисполнение решений Высокого представителя должностное лицо может быть наказано лишением свободы на срок от полугода до пяти лет тюремного заключения.