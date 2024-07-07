https://ria.ru/20240707/dodik-1957986888.html

Додик заявил, что Республика Сербская может объявить независимость от БиГ

Додик заявил, что Республика Сербская может объявить независимость от БиГ - РИА Новости, 07.07.2024

Додик заявил, что Республика Сербская может объявить независимость от БиГ

Республика Сербская объявит независимость от БиГ, если Сараево при поддержке международного сообщества попытается забрать ее собственность, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T10:12

2024-07-07T10:12

2024-07-07T10:12

в мире

республика сербская

сараево

босния

милорад додик

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Республика Сербская объявит независимость от БиГ, если Сараево при поддержке международного сообщества попытается забрать ее собственность, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. "Десятилетиями Запад не скрывает свои намерения упразднить Республику Сербскую, полностью умалить ее значение и таким способом создать централизованную и унитарную Боснию и Герцеговину. Если мировое сообщество попытается навязать закон о собственности, Республика Сербская без колебаний объявит независимость", - сказал он. Конституционный суд БиГ в Сараево 2 марта 2023 года блокировал исполнение Закона о недвижимом имуществе Республики Сербской, тем самым имущество, которым распоряжается Баня-Лука, может быть передано в ведение центральных властей. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) в начале августа 2023 года выдвинула обвинения в отношении президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика за невыполнение решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. По боснийским законам за неисполнение решений Высокого представителя должностное лицо может быть наказано лишением свободы на срок от полугода до пяти лет тюремного заключения.

https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950074046.html

республика сербская

сараево

босния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, республика сербская, сараево, босния, милорад додик