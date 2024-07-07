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ВСУ потеряли более ста солдат в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 07.07.2024
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https://ria.ru/20240707/dnepr-1958016267.html
ВСУ потеряли более ста солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли более ста солдат в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 07.07.2024
ВСУ потеряли более ста солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли более 100 военнослужащих и три американские гаубицы М777 в зоне ответственности группировки российских войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:38
2024-07-07T13:38
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли более 100 военнослужащих и три американские гаубицы М777 в зоне ответственности группировки российских войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Ивановка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. "Потери ВСУ составили свыше 100 военнослужащих, шесть автомобилей, три 155-миллиметровых гаубицы М777 производства США, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", два 105-миллиметровых орудия М119 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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сша, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли более ста солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"

ВСУ потеряли сто солдат и три гаубицы в зоне ответственности группировки "Днепр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли более 100 военнослужащих и три американские гаубицы М777 в зоне ответственности группировки российских войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Ивановка, Токаревка и Антоновка Херсонской области.
"Потери ВСУ составили свыше 100 военнослужащих, шесть автомобилей, три 155-миллиметровых гаубицы М777 производства США, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", два 105-миллиметровых орудия М119 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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