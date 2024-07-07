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Диетолог назвала продукты, которые следует ограничить в рационе
Диетолог назвала продукты, которые следует ограничить в рационе - РИА Новости, 07.07.2024
Диетолог назвала продукты, которые следует ограничить в рационе
Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рекомендовала ограничить в рационе продукты с добавленным сахаром и промышленно переработанное мясо, а алкоголь... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T03:24
2024-07-07T03:24
2024-07-07T03:24
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рекомендовала ограничить в рационе продукты с добавленным сахаром и промышленно переработанное мясо, а алкоголь исключить вообще. "Есть продукты, которые надо ограничить в рационе. Например, это продукты с добавленным сахаром, то есть которые содержат сахар, мед, сиропы различные. Рекомендуется, чтобы их калорийность была не более 50% от общего рациона", - сказала Комиссарова РИА Новости. Она отметила также, что необходимо ограничить продукты промышленно переработанного мяса - сосиски, колбасы, бекон и другие. Рекомендуется сократить в целом промышленно переработанные продукты, фастфуд, продукты глубокой заморозки. "Алкоголь лучше вообще убрать из рациона, потому что нет безопасной дозы алкоголя", - подчеркнула врач. По словам Комиссаровой, в целом не существует "плохих" и "хороших" продуктов. Необходимость исключения из питания каких-то конкретных из них - это миф.
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общество
Диетолог назвала продукты, которые следует ограничить в рационе
Врач Комиссарова рекомендовала ограничить в рационе продукты с сахаром и мясом
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рекомендовала ограничить в рационе продукты с добавленным сахаром и промышленно переработанное мясо, а алкоголь исключить вообще.
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"Есть продукты, которые надо ограничить в рационе. Например, это продукты с добавленным сахаром, то есть которые содержат сахар, мед, сиропы различные. Рекомендуется, чтобы их калорийность была не более 50% от общего рациона", - сказала Комиссарова РИА Новости.
Она отметила также, что необходимо ограничить продукты промышленно переработанного мяса - сосиски, колбасы, бекон и другие. Рекомендуется сократить в целом промышленно переработанные продукты, фастфуд, продукты глубокой заморозки.
"Алкоголь лучше вообще убрать из рациона, потому что нет безопасной дозы алкоголя", - подчеркнула врач.
По словам Комиссаровой, в целом не существует "плохих" и "хороших" продуктов. Необходимость исключения из питания каких-то конкретных из них - это миф.