Рейтинг@Mail.ru
Диетолог назвала продукты, которые следует ограничить в рационе - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/dietolog-1957960108.html
Диетолог назвала продукты, которые следует ограничить в рационе
Диетолог назвала продукты, которые следует ограничить в рационе - РИА Новости, 07.07.2024
Диетолог назвала продукты, которые следует ограничить в рационе
Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рекомендовала ограничить в рационе продукты с добавленным сахаром и промышленно переработанное мясо, а алкоголь... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T03:24
2024-07-07T03:24
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152841/52/1528415271_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_33f9099b5b3991ab28346d2809076ba0.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рекомендовала ограничить в рационе продукты с добавленным сахаром и промышленно переработанное мясо, а алкоголь исключить вообще. "Есть продукты, которые надо ограничить в рационе. Например, это продукты с добавленным сахаром, то есть которые содержат сахар, мед, сиропы различные. Рекомендуется, чтобы их калорийность была не более 50% от общего рациона", - сказала Комиссарова РИА Новости. Она отметила также, что необходимо ограничить продукты промышленно переработанного мяса - сосиски, колбасы, бекон и другие. Рекомендуется сократить в целом промышленно переработанные продукты, фастфуд, продукты глубокой заморозки. "Алкоголь лучше вообще убрать из рациона, потому что нет безопасной дозы алкоголя", - подчеркнула врач. По словам Комиссаровой, в целом не существует "плохих" и "хороших" продуктов. Необходимость исключения из питания каких-то конкретных из них - это миф.
https://ria.ru/20240414/produkty-1939892074.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152841/52/1528415271_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7cdc17712cdcdb5b466c2ed824c653e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Диетолог назвала продукты, которые следует ограничить в рационе

Врач Комиссарова рекомендовала ограничить в рационе продукты с сахаром и мясом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сахар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рекомендовала ограничить в рационе продукты с добавленным сахаром и промышленно переработанное мясо, а алкоголь исключить вообще.
«
"Есть продукты, которые надо ограничить в рационе. Например, это продукты с добавленным сахаром, то есть которые содержат сахар, мед, сиропы различные. Рекомендуется, чтобы их калорийность была не более 50% от общего рациона", - сказала Комиссарова РИА Новости.
Она отметила также, что необходимо ограничить продукты промышленно переработанного мяса - сосиски, колбасы, бекон и другие. Рекомендуется сократить в целом промышленно переработанные продукты, фастфуд, продукты глубокой заморозки.
"Алкоголь лучше вообще убрать из рациона, потому что нет безопасной дозы алкоголя", - подчеркнула врач.
По словам Комиссаровой, в целом не существует "плохих" и "хороших" продуктов. Необходимость исключения из питания каких-то конкретных из них - это миф.
Салат из свежих овощей - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Эндокринолог назвала основные продукты для здорового питания
14 апреля, 05:38
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала