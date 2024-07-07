https://ria.ru/20240707/deltaplan-1957969285.html

На Алтае мужчина погиб при падении дельтаплана

На Алтае мужчина погиб при падении дельтаплана - РИА Новости, 07.07.2024

На Алтае мужчина погиб при падении дельтаплана

Дельтаплан упал в Алтайском крае, погиб управлявший им мужчина, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T08:17

2024-07-07T08:17

2024-07-07T13:18

происшествия

алтайский край

россия

западно-сибирская транспортная прокуратура

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БАРНАУЛ, 7 июл – РИА Новости. Дельтаплан упал в Алтайском крае, погиб управлявший им мужчина, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Вблизи поселка Центральный Алтайского края мужчина 1949 года рождения, управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью. Барнаульской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований воздушного законодательства с установлением причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте проводит проверку. "Барнаульским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении управления.

https://ria.ru/20230818/deltaplany-1890872626.html

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алтайский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, алтайский край, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура