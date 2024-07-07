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На Алтае мужчина погиб при падении дельтаплана - РИА Новости, 07.07.2024
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08:17 07.07.2024 (обновлено: 13:18 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/deltaplan-1957969285.html
На Алтае мужчина погиб при падении дельтаплана
На Алтае мужчина погиб при падении дельтаплана - РИА Новости, 07.07.2024
На Алтае мужчина погиб при падении дельтаплана
Дельтаплан упал в Алтайском крае, погиб управлявший им мужчина, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T08:17
2024-07-07T13:18
происшествия
алтайский край
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
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БАРНАУЛ, 7 июл – РИА Новости. Дельтаплан упал в Алтайском крае, погиб управлявший им мужчина, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Вблизи поселка Центральный Алтайского края мужчина 1949 года рождения, управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью. Барнаульской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований воздушного законодательства с установлением причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте проводит проверку. "Барнаульским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении управления.
https://ria.ru/20230818/deltaplany-1890872626.html
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алтайский край
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происшествия, алтайский край, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Алтайский край, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
На Алтае мужчина погиб при падении дельтаплана

На Алтае дельтаплан потерпел крушение при взлете, пилот погиб

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramМесто падения дельтаплана в Алтайском крае. 7 июля 2024
Место падения дельтаплана в Алтайском крае. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Место падения дельтаплана в Алтайском крае. 7 июля 2024
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БАРНАУЛ, 7 июл – РИА Новости. Дельтаплан упал в Алтайском крае, погиб управлявший им мужчина, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Вблизи поселка Центральный Алтайского края мужчина 1949 года рождения, управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью. Барнаульской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований воздушного законодательства с установлением причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте проводит проверку.
"Барнаульским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении управления.
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ПроисшествияАлтайский крайРоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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