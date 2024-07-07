На Алтае мужчина погиб при падении дельтаплана
На Алтае дельтаплан потерпел крушение при взлете, пилот погиб
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramМесто падения дельтаплана в Алтайском крае. 7 июля 2024
Место падения дельтаплана в Алтайском крае. 7 июля 2024
БАРНАУЛ, 7 июл – РИА Новости. Дельтаплан упал в Алтайском крае, погиб управлявший им мужчина, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Вблизи поселка Центральный Алтайского края мужчина 1949 года рождения, управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью. Барнаульской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований воздушного законодательства с установлением причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте проводит проверку.
"Барнаульским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении управления.
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