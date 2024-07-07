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В отношении одного из братьев Ащеуловых могут возбудить новое дело - РИА Новости, 07.07.2024
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10:40 07.07.2024 (обновлено: 15:54 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/delo-1957990083.html
В отношении одного из братьев Ащеуловых могут возбудить новое дело
В отношении одного из братьев Ащеуловых могут возбудить новое дело - РИА Новости, 07.07.2024
В отношении одного из братьев Ащеуловых могут возбудить новое дело
В отношении старшего сына бывшего клирика Липецкой митрополии Игоря Ащеулова Иоанна Ащеулова, пытавшегося вступить в ВСУ, могут возбудить еще одно уголовное... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T10:40
2024-07-07T15:54
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В отношении старшего сына бывшего клирика Липецкой митрополии Игоря Ащеулова Иоанна Ащеулова, пытавшегося вступить в ВСУ, могут возбудить еще одно уголовное дело после его выступления с последним словом, сообщил РИА Новости информированный источник. "Его высказывания попадают под часть 2 статьи 280.3 Уголовного кодекса, что может послужить поводом для возбуждения дела", — сказал собеседник агентства. В последнем слове Иоанн резко критиковал действующую власть и Вооруженные силы, не стесняясь в выражениях. Его выступление неоднократно прерывал судья и разъяснял, что разбирательство ведется в рамках предъявленного обвинения. По части 2 статьи 280.3 УК грозит наказание от штрафа в миллион рублей до лишения свободы на срок до семи лет. На этой неделе 2-й Западный окружной военный суд приговорил Иоанна, Алексея и Тимофея Ащеуловых к срокам от 17 до 17,5 года. В начале процесса они согласились с тем, что намеревались вступить в ВСУ, но заявили, что не считают это виной. Ащеуловым вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы России и участие в деятельности террористической организации. Они участвовали в процессе по видеосвязи из Курского гарнизонного военного суда. Согласно обвинительному заключению, озвученному в заседании, братья планировали вступить в признанный террористическим "Легион "Свобода России"*, выйдя на связь с его представителями через Telegram, а затем приняли совместное решение об участии в военных действиях по противостоянию Москве. Для этого фигуранты отправились в Курскую область к границе, в рюкзаке у одного из них позже обнаружили инструмент для демонтажа забора. Однако, по данным гособвинения, Ащеуловы не довели преступный умысел до конца, так как в полутора километрах от границы их заметили пограничники. Сперва они получили по десять суток ареста каждый, затем было возбуждено уголовное дело.Ащеуловы в суде отказались давать показания, воспользовавшись статьей Конституции, дающей право отказаться от их дачи. После этого гособвинитель зачитал показания братьев из материалов дела, из которых следует, что фигуранты активно отслеживали новости о ходе СВО и не рассказали даже близким родственникам о своем решении уехать воевать на Украину против России. Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20240701/sud-1956608701.html
https://ria.ru/20240614/svyaschennik-1953034002.html
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россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В отношении одного из братьев Ащеуловых могут возбудить новое дело

Один из братьев Ащеуловых может стать фигурантом нового дела

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТрансляция заседания 2-го Западного окружного военного суда по делу сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова — Алексея, Иоанна и Тимофея
Трансляция заседания 2-го Западного окружного военного суда по делу сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова — Алексея, Иоанна и Тимофея - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Трансляция заседания 2-го Западного окружного военного суда по делу сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова — Алексея, Иоанна и Тимофея
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В отношении старшего сына бывшего клирика Липецкой митрополии Игоря Ащеулова Иоанна Ащеулова, пытавшегося вступить в ВСУ, могут возбудить еще одно уголовное дело после его выступления с последним словом, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Его высказывания попадают под часть 2 статьи 280.3 Уголовного кодекса, что может послужить поводом для возбуждения дела", — сказал собеседник агентства.
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В последнем слове Иоанн резко критиковал действующую власть и Вооруженные силы, не стесняясь в выражениях. Его выступление неоднократно прерывал судья и разъяснял, что разбирательство ведется в рамках предъявленного обвинения.
По части 2 статьи 280.3 УК грозит наказание от штрафа в миллион рублей до лишения свободы на срок до семи лет.
На этой неделе 2-й Западный окружной военный суд приговорил Иоанна, Алексея и Тимофея Ащеуловых к срокам от 17 до 17,5 года. В начале процесса они согласились с тем, что намеревались вступить в ВСУ, но заявили, что не считают это виной. Ащеуловым вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы России и участие в деятельности террористической организации. Они участвовали в процессе по видеосвязи из Курского гарнизонного военного суда.
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Согласно обвинительному заключению, озвученному в заседании, братья планировали вступить в признанный террористическим "Легион "Свобода России"*, выйдя на связь с его представителями через Telegram, а затем приняли совместное решение об участии в военных действиях по противостоянию Москве. Для этого фигуранты отправились в Курскую область к границе, в рюкзаке у одного из них позже обнаружили инструмент для демонтажа забора. Однако, по данным гособвинения, Ащеуловы не довели преступный умысел до конца, так как в полутора километрах от границы их заметили пограничники. Сперва они получили по десять суток ареста каждый, затем было возбуждено уголовное дело.
Ащеуловы в суде отказались давать показания, воспользовавшись статьей Конституции, дающей право отказаться от их дачи. После этого гособвинитель зачитал показания братьев из материалов дела, из которых следует, что фигуранты активно отслеживали новости о ходе СВО и не рассказали даже близким родственникам о своем решении уехать воевать на Украину против России.
Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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