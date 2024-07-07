https://ria.ru/20240707/chs-1957983709.html

В населенном пункте под Воронежем ввели режим ЧС после инцидента с дроном

В населенном пункте под Воронежем ввели режим ЧС после инцидента с дроном - РИА Новости, 07.07.2024

В населенном пункте под Воронежем ввели режим ЧС после инцидента с дроном

Режим ЧС введен в границах Подгоренского района Воронежской области после происшествия с украинским беспилотником, детонация взрывоопасных объектов... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T09:43

2024-07-07T09:43

2024-07-07T15:20

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воронежская область

происшествия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Режим ЧС введен в границах Подгоренского района Воронежской области после происшествия с украинским беспилотником, детонация взрывоопасных объектов продолжается, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал, что ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при их падении загорелся склад, произошла детонация, информации о пострадавших не было."Ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается", — написал Гусев.Он добавил, что в результате одного из взрывов загорелась хозяйственная постройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет.Кроме того, Гусев заявил, что перекрыт участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт, идет эвакуация граждан в пункты временного размещения. На месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств.

https://ria.ru/20240706/lichnosti-1957944992.html

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Варвара Скокшина

воронеж, воронежская область, происшествия