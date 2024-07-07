https://ria.ru/20240707/chs-1957983709.html
В населенном пункте под Воронежем ввели режим ЧС после инцидента с дроном
В населенном пункте под Воронежем ввели режим ЧС после инцидента с дроном - РИА Новости, 07.07.2024
В населенном пункте под Воронежем ввели режим ЧС после инцидента с дроном
Режим ЧС введен в границах Подгоренского района Воронежской области после происшествия с украинским беспилотником, детонация взрывоопасных объектов... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T09:43
2024-07-07T09:43
2024-07-07T15:20
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Режим ЧС введен в границах Подгоренского района Воронежской области после происшествия с украинским беспилотником, детонация взрывоопасных объектов продолжается, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал, что ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при их падении загорелся склад, произошла детонация, информации о пострадавших не было."Ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается", — написал Гусев.Он добавил, что в результате одного из взрывов загорелась хозяйственная постройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет.Кроме того, Гусев заявил, что перекрыт участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт, идет эвакуация граждан в пункты временного размещения. На месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств.
https://ria.ru/20240706/lichnosti-1957944992.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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воронеж, воронежская область, происшествия
Воронеж, Воронежская область, Происшествия
В населенном пункте под Воронежем ввели режим ЧС после инцидента с дроном
В Воронежской области жителей населенного пункта эвакуировали из-за детонаций
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Режим ЧС введен в границах Подгоренского района Воронежской области
после происшествия с украинским беспилотником, детонация взрывоопасных объектов продолжается, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале
.
Ранее глава региона сообщал, что ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при их падении загорелся склад, произошла детонация, информации о пострадавших не было.
"Ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается", — написал Гусев.
Он добавил, что в результате одного из взрывов загорелась хозяйственная постройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет.
Кроме того, Гусев заявил, что перекрыт участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт, идет эвакуация граждан в пункты временного размещения. На месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств.