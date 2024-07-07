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Российские военные освободили Чигари в ДНР - РИА Новости, 07.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 07.07.2024 (обновлено: 14:10 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/chigari-1958013792.html
Российские военные освободили Чигари в ДНР
Российские военные освободили Чигари в ДНР - РИА Новости, 07.07.2024
Российские военные освободили Чигари в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:20
2024-07-07T14:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики&quot;, — указали в ведомстве.Помимо этого, бойцы улучшили тактическое положение на линии фронта.Военные Центральной группировки поразили формирования пяти украинских бригад в районах Артемово, Дружбы, Воздвиженки, Тимофеевки, Торецка, Березовки и Новгородского в ДНР.Кроме того, они отразили шесть контратак трех бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".В боях с "Центром" ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные освободили Чигари в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили Чигари в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики", — указали в ведомстве.

© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Чигари в Донецкой Народной Республике
Группировка войск Центр освободила поселок Чигари в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила поселок Чигари в Донецкой Народной Республике
Помимо этого, бойцы улучшили тактическое положение на линии фронта.
Военные Центральной группировки поразили формирования пяти украинских бригад в районах Артемово, Дружбы, Воздвиженки, Тимофеевки, Торецка, Березовки и Новгородского в ДНР.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, они отразили шесть контратак трех бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".
В боях с "Центром" ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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