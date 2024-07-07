https://ria.ru/20240707/chigari-1958013792.html

Российские военные освободили Чигари в ДНР

Российские военные освободили Чигари в ДНР - РИА Новости, 07.07.2024

Российские военные освободили Чигари в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T13:20

2024-07-07T13:20

2024-07-07T14:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики", — указали в ведомстве.Помимо этого, бойцы улучшили тактическое положение на линии фронта.Военные Центральной группировки поразили формирования пяти украинских бригад в районах Артемово, Дружбы, Воздвиженки, Тимофеевки, Торецка, Березовки и Новгородского в ДНР.Кроме того, они отразили шесть контратак трех бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".В боях с "Центром" ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240707/porazhenie-1957996572.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность