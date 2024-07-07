https://ria.ru/20240707/chigari-1958013792.html
Российские военные освободили Чигари в ДНР
Российские военные освободили Чигари в ДНР - РИА Новости, 07.07.2024
Российские военные освободили Чигари в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:20
2024-07-07T13:20
2024-07-07T14:10
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики", — указали в ведомстве.Помимо этого, бойцы улучшили тактическое положение на линии фронта.Военные Центральной группировки поразили формирования пяти украинских бригад в районах Артемово, Дружбы, Воздвиженки, Тимофеевки, Торецка, Березовки и Новгородского в ДНР.Кроме того, они отразили шесть контратак трех бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".В боях с "Центром" ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные освободили Чигари в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Чигари в ДНР
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики", — указали в ведомстве.
Помимо этого, бойцы улучшили тактическое положение на линии фронта.
Военные Центральной группировки поразили формирования пяти украинских бригад в районах Артемово, Дружбы, Воздвиженки, Тимофеевки, Торецка, Березовки и Новгородского в ДНР.
Кроме того, они отразили шесть контратак трех бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".
В боях с "Центром" ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.