https://ria.ru/20240707/briks-1957969899.html
Россия считает Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС
Россия считает Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС - РИА Новости, 07.07.2024
Россия считает Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС
Россия считает Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T08:28
2024-07-07T08:28
2024-07-07T08:28
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ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Россия считает Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии. "Мы всегда считали и по-прежнему считаем Индонезию очень сильным кандидатом для вступления в БРИКС", - отметил посол. Однако, по словам дипломата, в прошлом году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге индонезийская сторона приняла решение пока воздержаться от присоединения к объединению стран. "Поэтому в нынешней ситуации, насколько я понимаю, они смогут принять участие только в том сегменте казанского саммита, который называется "БРИКС плюс/аутрич"… Насколько я знаю, пока приглашения этой категории возможных участников мероприятия в Казани не направлялись. Соответственно, если такое приглашение будет сделано, будем ждать реакции индонезийской стороны", - подытожил Толченов.
https://ria.ru/20240705/briks-1957787604.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, россия, йоханнесбург, брикс
В мире, Индонезия, Россия, Йоханнесбург, БРИКС
Россия считает Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС
Посол Толченов назвал Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС