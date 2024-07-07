https://ria.ru/20240707/briks-1957969899.html

Россия считает Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС

Россия считает Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС - РИА Новости, 07.07.2024

Россия считает Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС

Россия считает Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T08:28

2024-07-07T08:28

2024-07-07T08:28

в мире

индонезия

россия

йоханнесбург

брикс

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ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Россия считает Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии. "Мы всегда считали и по-прежнему считаем Индонезию очень сильным кандидатом для вступления в БРИКС", - отметил посол. Однако, по словам дипломата, в прошлом году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге индонезийская сторона приняла решение пока воздержаться от присоединения к объединению стран. "Поэтому в нынешней ситуации, насколько я понимаю, они смогут принять участие только в том сегменте казанского саммита, который называется "БРИКС плюс/аутрич"… Насколько я знаю, пока приглашения этой категории возможных участников мероприятия в Казани не направлялись. Соответственно, если такое приглашение будет сделано, будем ждать реакции индонезийской стороны", - подытожил Толченов.

https://ria.ru/20240705/briks-1957787604.html

https://ria.ru/20240703/belorussiya-1957109778.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, россия, йоханнесбург, брикс