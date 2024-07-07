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Запорожские больницы перешли на резервное электроснабжение - РИА Новости, 07.07.2024
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20:38 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/bolnitsy-1958084683.html
Запорожские больницы перешли на резервное электроснабжение
Запорожские больницы перешли на резервное электроснабжение - РИА Новости, 07.07.2024
Запорожские больницы перешли на резервное электроснабжение
Во всех больницах Запорожской области запущено резервное электроснабжение после отключения электроэнергии, медицинскую помощь оказывают в штатном режиме,... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T20:38
2024-07-07T20:38
происшествия
жкх
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Во всех больницах Запорожской области запущено резервное электроснабжение после отключения электроэнергии, медицинскую помощь оказывают в штатном режиме, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. Временное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области, идет работа над устранением аварийной ситуации, сообщил ранее Балицкий. "В результате временного отключения электроснабжения, во всех больницах области запущено резервное электроснабжение, медицинскую помощь оказывают в штатном режиме" , - написал губернатор в своем сообщении. Он также сообщил, что возможны перебои с мобильной связью и интернетом, часть базовых станций переведена на резервные источники питания.
https://ria.ru/20240707/otkljuchenie-1958081858.html
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происшествия, жкх, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, ЖКХ, Запорожская область, Евгений Балицкий
Запорожские больницы перешли на резервное электроснабжение

Балицкий: в больницах Запорожской области запустили резервное электроснабжение

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Во всех больницах Запорожской области запущено резервное электроснабжение после отключения электроэнергии, медицинскую помощь оказывают в штатном режиме, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Временное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области, идет работа над устранением аварийной ситуации, сообщил ранее Балицкий.
«
"В результате временного отключения электроснабжения, во всех больницах области запущено резервное электроснабжение, медицинскую помощь оказывают в штатном режиме" , - написал губернатор в своем сообщении.
Он также сообщил, что возможны перебои с мобильной связью и интернетом, часть базовых станций переведена на резервные источники питания.
ЛЭП в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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Вчера, 20:20
 
ПроисшествияЖКХЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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