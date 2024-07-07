https://ria.ru/20240707/bolnitsy-1958084683.html
Запорожские больницы перешли на резервное электроснабжение
Запорожские больницы перешли на резервное электроснабжение - РИА Новости, 07.07.2024
Запорожские больницы перешли на резервное электроснабжение
Во всех больницах Запорожской области запущено резервное электроснабжение после отключения электроэнергии, медицинскую помощь оказывают в штатном режиме,... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T20:38
2024-07-07T20:38
2024-07-07T20:38
происшествия
жкх
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Во всех больницах Запорожской области запущено резервное электроснабжение после отключения электроэнергии, медицинскую помощь оказывают в штатном режиме, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. Временное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области, идет работа над устранением аварийной ситуации, сообщил ранее Балицкий. "В результате временного отключения электроснабжения, во всех больницах области запущено резервное электроснабжение, медицинскую помощь оказывают в штатном режиме" , - написал губернатор в своем сообщении. Он также сообщил, что возможны перебои с мобильной связью и интернетом, часть базовых станций переведена на резервные источники питания.
https://ria.ru/20240707/otkljuchenie-1958081858.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, ЖКХ, Запорожская область, Евгений Балицкий
Запорожские больницы перешли на резервное электроснабжение
Балицкий: в больницах Запорожской области запустили резервное электроснабжение