https://ria.ru/20240707/bespilotnik-1958087245.html

ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника

ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника - РИА Новости, 07.07.2024

ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника

Украинские войска в 20.20 по мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T20:58

2024-07-07T20:58

2024-07-07T20:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.20 по мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 20.20 - г. Донецк (Петровский район): сброс ВОП с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 16.40 по Кировскому району Донецка были выпущены два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, в 17.55 по Петровскому району Донецка - три снаряда калибра 155 миллиметров, и в 20.30 по Петровскому району Донецка - два снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато