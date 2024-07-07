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ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника - РИА Новости, 07.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:58 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/bespilotnik-1958087245.html
ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника
ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника - РИА Новости, 07.07.2024
ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника
Украинские войска в 20.20 по мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T20:58
2024-07-07T20:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.20 по мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 20.20 - г. Донецк (Петровский район): сброс ВОП с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 16.40 по Кировскому району Донецка были выпущены два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, в 17.55 по Петровскому району Донецка - три снаряда калибра 155 миллиметров, и в 20.30 по Петровскому району Донецка - два снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
донецк
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника

Представительство ДНР: ВСУ атаковали Донецк ударным БПЛА, сбросили ВОП на город

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк после обстрела
Донецк после обстрела - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.20 по мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 20.20 - г. Донецк (Петровский район): сброс ВОП с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что в 16.40 по Кировскому району Донецка были выпущены два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, в 17.55 по Петровскому району Донецка - три снаряда калибра 155 миллиметров, и в 20.30 по Петровскому району Донецка - два снаряда калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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