https://ria.ru/20240707/bespilotnik-1957967624.html

В Белгородской области ночью уничтожили украинский беспилотник

В Белгородской области ночью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.07.2024

В Белгородской области ночью уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T07:45

2024-07-07T07:45

2024-07-07T07:53

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240704/pvo-1957253366.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия