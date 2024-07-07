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В Белгородской области ночью уничтожили украинский беспилотник
В Белгородской области ночью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.07.2024
В Белгородской области ночью уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T07:45
2024-07-07T07:45
2024-07-07T07:53
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240704/pvo-1957253366.html
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белгородская область, россия
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В Белгородской области ночью уничтожили украинский беспилотник
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