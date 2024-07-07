https://ria.ru/20240707/bayden-1958070192.html

Байдену предстоит критическая неделя, считает американский сенатор

Байдену предстоит критическая неделя, считает американский сенатор - РИА Новости, 07.07.2024

Байдену предстоит критическая неделя, считает американский сенатор

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что предстоящая неделя будет иметь "абсолютно критическое" значения для заявки президента США Джо Байдена на... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T19:03

2024-07-07T19:03

2024-07-07T19:35

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джо байден

крис мерфи (сенатор сша)

дональд трамп

нато

президентские выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что предстоящая неделя будет иметь "абсолютно критическое" значения для заявки президента США Джо Байдена на второй срок. После фиаско на дебатах с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом Байден пытается убедить демократический "актив" в своей безальтернативности в качестве кандидата, несмотря на возраст и все более явные симптомы старческого угасания. "У избирателей есть вопросы... Я не знаю, насколько пятничное интервью на них ответило, но я думаю, что эта неделя будет абсолютно критической", - сказал Мерфи в интервью телеканалу CNN. Сенатор дал понять, что сам он верит Байдену, который в эфире телеканала ABC убеждал нацию в своей профессиональной пригодности к еще четырем годам в Белом доме и говорил, что только "Господь Всемогущий" заставит его сняться с гонки. На следующей неделе президент принимает в Вашингтоне саммит НАТО и собирается дать пресс-конференцию "больших мальчиков", как ее охарактеризовало его окружение.

https://ria.ru/20240707/zapad-1957877791.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, крис мерфи (сенатор сша), дональд трамп, нато, президентские выборы в сша