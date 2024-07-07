https://ria.ru/20240707/bayden-1957958453.html

СМИ: в штабе Байдена обещают больше не давать список вопросов интервьюерам

СМИ: в штабе Байдена обещают больше не давать список вопросов интервьюерам - РИА Новости, 07.07.2024

СМИ: в штабе Байдена обещают больше не давать список вопросов интервьюерам

В предвыборном штабе президента США Джо Байдена утверждают, что больше не будут заранее предлагать вопросы журналистам для интервью с американским лидером,... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T02:46

2024-07-07T02:46

2024-07-07T02:47

в мире

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джо байден

барак обама

камала харрис

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В предвыборном штабе президента США Джо Байдена утверждают, что больше не будут заранее предлагать вопросы журналистам для интервью с американским лидером, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Ранее ведущая радиостанции WURD в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, Андреа Лоуфул-Сандерс заявила телеканалу CNN, что заранее получила от Белого дома список вопросов, которые можно было задать американскому лидеру в ходе прошедшего в среду интервью. Ведущий радиостанции Civic Media в американском штате Висконсин Эрл Инграм, который на этой неделе брал интервью у Байдена, также заявил о том, что ему дали вопросы, которые следовало задать главе государства. "Хотя интервьюеры всегда были вольны задавать любые вопросы, которые им нравятся, в дальнейшем мы будем воздерживаться от предложения рекомендуемых вопросов", - заявил телеканалу источник. Несмотря на заранее подготовленный список вопросов, интервью Байдена на радио WURD не обошлось без эксцессов. Президент США, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод думать, что считает себя чернокожей женщиной, заявив, что горд быть "первым вице-президентом, первая чернокожая женщина" и служить вместе с чернокожим президентом. Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис. Неспособность четко сформулировать мысль вызвала насмешки в социальных сетях и ряде изданий. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.

https://ria.ru/20240705/bayden-1957537405.html

https://ria.ru/20230922/bayden-1897923974.html

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в мире, сша, филадельфия, пенсильвания, джо байден, барак обама, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена