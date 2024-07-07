https://ria.ru/20240707/bayden-1957957710.html

СМИ сообщили об опасениях в НАТО относительно состояния здоровья Байдена

СМИ сообщили об опасениях в НАТО относительно состояния здоровья Байдена - РИА Новости, 07.07.2024

СМИ сообщили об опасениях в НАТО относительно состояния здоровья Байдена

Союзники США по НАТО опасаются, что американский президент Джо Байден не в состоянии одержать победу на предстоящих президентских выборах в стране, пишет газета РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T02:09

2024-07-07T02:09

2024-07-07T03:49

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Союзники США по НАТО опасаются, что американский президент Джо Байден не в состоянии одержать победу на предстоящих президентских выборах в стране, пишет газета Politico по результатам бесед с 20 чиновниками, связанными с альянсом. По данным издания, дипломаты и мировые лидеры в преддверии саммита НАТО в частном порядке выражают серьезную озабоченность возрастом, здоровьем Байдена и его способностью победить на выборах. Politico поясняет, что иностранные чиновники по большей части выступают за переизбрание Байдена и опасаются, что возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом нанесет ущерб альянсу, а также подорвет усилия этих стран по поддержке Украины. "Они с тревогой отреагировали на недавнее выступление Байдена на дебатах и опасаются, что Байден может быть слишком слабым, чтобы победить Трампа и возглавлять мировую сверхдержаву", - говорится в материале. В своем последнем интервью телеканалу ABC News Байден выразил уверенность, что лидеры демократов в обеих палатах американского конгресса никогда не попросят его выйти из предвыборной гонки, и заявил, что откажется от переизбрания только в том случае, если ему прикажет это сделать "Господь Всемогущий". Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240707/bajden-1957955897.html

https://ria.ru/20240706/bajden-1957941235.html

https://ria.ru/20240707/bayden-1957954660.html

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в мире, сша, украина, атланта, джо байден, дональд трамп, нато, politico, предвыборные дебаты трампа и байдена