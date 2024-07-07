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Американский ведущий признался в получении вопросов для интервью с Байденом
Американский ведущий признался в получении вопросов для интервью с Байденом - РИА Новости, 07.07.2024
Американский ведущий признался в получении вопросов для интервью с Байденом
Ведущий радиостанции Civic Media в американском штате Висконсин Эрл Инграм, который на этой неделе брал интервью у президента США Джо Байдена, заявил о том, что РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T01:13
2024-07-07T01:13
2024-07-07T01:16
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Ведущий радиостанции Civic Media в американском штате Висконсин Эрл Инграм, который на этой неделе брал интервью у президента США Джо Байдена, заявил о том, что ему дали вопросы, которые следовало задать главе государства. С аналогичным признанием ранее выступила радиоведущая в штате Пенсильвания, беседовавшая с президентом США в среду. "Да, мне были даны вопросы для Байдена", - сообщил Инграм телеканалу ABC News. Он уточнил, что получил от команды американского лидера список из пяти вопросов, которые следовало задавать Байдену во время интервью, в результате ведущий озвучил четыре из них. "У меня не было шанса спросить его обо всех вещах, которые я хотел", - пожаловался он. Ранее ведущая радиостанции WURD в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, Андреа Лоуфул-Сандерс заявила телеканалу CNN, что заранее получила от Белого дома список вопросов, которые можно было задать американскому лидеру в ходе прошедшего в среду интервью. Несмотря на заранее подготовленный список вопросов, интервью Байдена на радио WURD не обошлось без эксцессов. Президент США, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной, заявив, что горд быть "первым вице-президентом, первая чернокожая женщина" и служить вместе с чернокожим президентом. Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис. Неспособность четко сформулировать мысль вызвала насмешки в социальных сетях и ряде изданий. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
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в мире, сша, пенсильвания, висконсин, джо байден, барак обама, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Пенсильвания, Висконсин, Джо Байден, Барак Обама, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Американский ведущий признался в получении вопросов для интервью с Байденом
Ведущий Civic Media Инграм признался, что Белый дом дал ему вопросы для Байдена
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости.
Ведущий радиостанции Civic Media в американском штате Висконсин Эрл Инграм, который на этой неделе брал интервью у президента США Джо Байдена, заявил
о том, что ему дали вопросы, которые следовало задать главе государства.
С аналогичным признанием ранее выступила радиоведущая в штате Пенсильвания
, беседовавшая с президентом США в среду.
"Да, мне были даны вопросы для Байдена", - сообщил Инграм телеканалу ABC News.
Он уточнил, что получил от команды американского лидера список из пяти вопросов, которые следовало задавать Байдену во время интервью, в результате ведущий озвучил четыре из них.
"У меня не было шанса спросить его обо всех вещах, которые я хотел", - пожаловался он.
Ранее ведущая радиостанции WURD в городе Филадельфия
, штат Пенсильвания, Андреа Лоуфул-Сандерс заявила телеканалу CNN, что заранее получила от Белого дома список вопросов, которые можно было задать американскому лидеру в ходе прошедшего в среду интервью.
Несмотря на заранее подготовленный список вопросов, интервью Байдена на радио WURD не обошлось без эксцессов. Президент США, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной, заявив, что горд быть "первым вице-президентом, первая чернокожая женщина" и служить вместе с чернокожим президентом.
Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы
, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис
. Неспособность четко сформулировать мысль вызвала насмешки в социальных сетях и ряде изданий.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.