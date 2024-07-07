Глава СК поручил завести дело после избиения мигрантами жителей под Рязанью
Бастрыкин поручил завести дело после избиения мигрантами 2 жителей под Рязанью
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 7 июл — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении четырьмя мигрантами двоих жителей Рязанской области.
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"В одном из Telegram-каналов сообщается, что в Рязани четверо мигрантов избивали местного жителя, увидев это, мужчина решил помочь, но мигранты избили и его", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Руководству регионального следственного управления поручено "возбудить уголовное дело по указанному факту и доложить об установленных обстоятельствах".
Позднее сотрудники ведомства завели дело по статье о хулиганстве. В региональном управлении уточнили, что инцидент произошел утром в субботу. Группа людей спровоцировала конфликт с четырьмя жителями областного центра и избила потерпевших. Двоим мужчинам потребовалась медицинская помощь.
Личность одного из нападавших установлена, в ближайшее время его доставят в следственный отдел.
По данным УМВД по Рязанской области, один из зачинщиков конфликта находится в России незаконно. В отношении него также составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП.
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