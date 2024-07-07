https://ria.ru/20240707/bastrykin-1958024020.html

Глава СК поручил завести дело после избиения мигрантами жителей под Рязанью

Глава СК поручил завести дело после избиения мигрантами жителей под Рязанью - РИА Новости, 07.07.2024

Глава СК поручил завести дело после избиения мигрантами жителей под Рязанью

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении четырьмя мигрантами двоих жителей Рязанской РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:22

2024-07-07T14:22

2024-07-07T15:00

происшествия

россия

рязанская область

рязань

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 7 июл — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении четырьмя мигрантами двоих жителей Рязанской области."В одном из Telegram-каналов сообщается, что в Рязани четверо мигрантов избивали местного жителя, увидев это, мужчина решил помочь, но мигранты избили и его", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.Руководству регионального следственного управления поручено "возбудить уголовное дело по указанному факту и доложить об установленных обстоятельствах".Позднее сотрудники ведомства завели дело по статье о хулиганстве. В региональном управлении уточнили, что инцидент произошел утром в субботу. Группа людей спровоцировала конфликт с четырьмя жителями областного центра и избила потерпевших. Двоим мужчинам потребовалась медицинская помощь.Личность одного из нападавших установлена, в ближайшее время его доставят в следственный отдел.По данным УМВД по Рязанской области, один из зачинщиков конфликта находится в России незаконно. В отношении него также составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП.

https://ria.ru/20240422/sk-1941488891.html

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рязанская область

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происшествия, россия, рязанская область, рязань, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)