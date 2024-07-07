https://ria.ru/20240707/bardella-1958092624.html

Лидер "Национального объединения" заявил об историческом прорыве партии

Лидер "Национального объединения" заявил об историческом прорыве партии - РИА Новости, 07.07.2024

Лидер "Национального объединения" заявил об историческом прорыве партии

Правая партия "Национальное объединение" совершила исторический прорыв на выборах во французский парламент, удвоив число депутатов, заявил ее лидер Жордан... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T21:40

2024-07-07T21:40

2024-07-07T21:59

франция

парламентские выборы во франции — 2024

эммануэль макрон

в мире

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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Правая партия "Национальное объединение" совершила исторический прорыв на выборах во французский парламент, удвоив число депутатов, заявил ее лидер Жордан Барделла."Вопреки кампании перед вторым туром, которая характеризовалась противоестественными политическими альянсами, направленными на то, чтобы любым способом помешать французам свободно выбрать иную политику, "Национальное объединение" сегодня совершило самый значительный прорыв за всю свою историю", - сказал он на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал BFMTV.Политик также указал, что президент Франции Эммануэль Макрон намеренно парализовал страну в разгар экономического кризиса, допустив ситуацию, при которой в парламенте не будет большинства у какой-либо из политических сил.Согласно предварительным результатам выборов, ни одна партия не получила абсолютного большинства. При этом на первом месте оказался блок левых "Новый народный фронт", который предварительно получает от 175 до 210 мест. Коалиция президента Макрона находится на втором месте и получит от 150 до 175 мест. "Национальное объединение" стало третьим и получит от 115 до 150 депутатских кресел

https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956643297.html

франция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, парламентские выборы во франции — 2024, эммануэль макрон, в мире