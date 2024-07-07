https://ria.ru/20240707/bajden-1958107942.html

Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии

Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии - РИА Новости, 07.07.2024

Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии на фоне растущих сомнений в его пригодности к переизбранию. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T23:48

2024-07-07T23:48

2024-07-07T23:48

в мире

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пенсильвания

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии на фоне растущих сомнений в его пригодности к переизбранию. "Он улыбнулся и громко ответил: "Да", - описывает белодомовский пул реакцию Байдена на вопрос, поддерживают ли его однопартийцы. После фиаско на дебатах с конкурентом-республиканцем Дональдом Трампом Байден пытается убедить демократический актив в своей безальтернативности в качестве кандидата, несмотря на возраст и все более явные симптомы старческого угасания. Воскресный день действующий глава государства посвятил агитации в родном штате Пенсильвания, который имеет ключевое значение для исхода ноябрьских выборов.

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сша

пенсильвания

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в мире, сша, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена