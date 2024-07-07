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Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии - РИА Новости, 07.07.2024
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23:48 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/bajden-1958107942.html
Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии
Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии - РИА Новости, 07.07.2024
Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии
Президент США Джо Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии на фоне растущих сомнений в его пригодности к переизбранию. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T23:48
2024-07-07T23:48
в мире
сша
пенсильвания
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии на фоне растущих сомнений в его пригодности к переизбранию. "Он улыбнулся и громко ответил: "Да", - описывает белодомовский пул реакцию Байдена на вопрос, поддерживают ли его однопартийцы. После фиаско на дебатах с конкурентом-республиканцем Дональдом Трампом Байден пытается убедить демократический актив в своей безальтернативности в качестве кандидата, несмотря на возраст и все более явные симптомы старческого угасания. Воскресный день действующий глава государства посвятил агитации в родном штате Пенсильвания, который имеет ключевое значение для исхода ноябрьских выборов.
https://ria.ru/20240707/grem-1958104860.html
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в мире, сша, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Пенсильвания, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии

Байден заявил, что уверен в поддержке демократов на фоне растущих сомнений

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии на фоне растущих сомнений в его пригодности к переизбранию.
«
"Он улыбнулся и громко ответил: "Да", - описывает белодомовский пул реакцию Байдена на вопрос, поддерживают ли его однопартийцы.
После фиаско на дебатах с конкурентом-республиканцем Дональдом Трампом Байден пытается убедить демократический актив в своей безальтернативности в качестве кандидата, несмотря на возраст и все более явные симптомы старческого угасания.
Воскресный день действующий глава государства посвятил агитации в родном штате Пенсильвания, который имеет ключевое значение для исхода ноябрьских выборов.
Джо Байден и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Харрис заменит Байдена как кандидат в президенты, считает сенатор Грэм*
Вчера, 23:34
 
В миреСШАПенсильванияДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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