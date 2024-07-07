https://ria.ru/20240707/bajden-1958107942.html
Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии
Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии - РИА Новости, 07.07.2024
Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии
Президент США Джо Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии на фоне растущих сомнений в его пригодности к переизбранию. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T23:48
2024-07-07T23:48
2024-07-07T23:48
в мире
сша
пенсильвания
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119955_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_1eca8690dfa2780ff0ec2277d05f63d8.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии на фоне растущих сомнений в его пригодности к переизбранию. "Он улыбнулся и громко ответил: "Да", - описывает белодомовский пул реакцию Байдена на вопрос, поддерживают ли его однопартийцы. После фиаско на дебатах с конкурентом-республиканцем Дональдом Трампом Байден пытается убедить демократический актив в своей безальтернативности в качестве кандидата, несмотря на возраст и все более явные симптомы старческого угасания. Воскресный день действующий глава государства посвятил агитации в родном штате Пенсильвания, который имеет ключевое значение для исхода ноябрьских выборов.
https://ria.ru/20240707/grem-1958104860.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119955_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_75dee66e4ae14ee25f2a151f54f29092.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Пенсильвания, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии
Байден заявил, что уверен в поддержке демократов на фоне растущих сомнений