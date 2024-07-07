https://ria.ru/20240707/bajden-1958074684.html

СМИ: демократы хотят, чтобы Байден отказался от участия в выборах к пятнице

СМИ: демократы хотят, чтобы Байден отказался от участия в выборах к пятнице - РИА Новости, 07.07.2024

СМИ: демократы хотят, чтобы Байден отказался от участия в выборах к пятнице

Представители Демократической партии хотят, чтобы президент США Джо Байден снялся с президентской гонки к ближайшей пятнице, пишет портал Axios. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T19:37

2024-07-07T19:37

2024-07-07T19:54

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предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Представители Демократической партии хотят, чтобы президент США Джо Байден снялся с президентской гонки к ближайшей пятнице, пишет портал Axios. "Но за пределами защитного пузыря Байдена быстро растущее число демократов молится и замышляет более земное вмешательство. Они хотят, чтобы все <...> умоляли Байдена отказаться от участия в выборах к пятнице", — говорится в публикации.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль. После мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга главы государства Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и попытаются заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе. Однако на практике тяжело вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240704/tramp-1957270421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена