СМИ: демократы хотят, чтобы Байден отказался от участия в выборах к пятнице
Axios: демократы хотят, чтобы Байден снялся с президентской гонки к пятнице
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Представители Демократической партии хотят, чтобы президент США Джо Байден снялся с президентской гонки к ближайшей пятнице, пишет портал Axios.
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"Но за пределами защитного пузыря Байдена быстро растущее число демократов молится и замышляет более земное вмешательство. Они хотят, чтобы все <...> умоляли Байдена отказаться от участия в выборах к пятнице", — говорится в публикации.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль. После мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга главы государства Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и попытаются заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе. Однако на практике тяжело вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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