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СМИ: демократы хотят, чтобы Байден отказался от участия в выборах к пятнице - РИА Новости, 07.07.2024
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19:37 07.07.2024 (обновлено: 19:54 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/bajden-1958074684.html
СМИ: демократы хотят, чтобы Байден отказался от участия в выборах к пятнице
СМИ: демократы хотят, чтобы Байден отказался от участия в выборах к пятнице - РИА Новости, 07.07.2024
СМИ: демократы хотят, чтобы Байден отказался от участия в выборах к пятнице
Представители Демократической партии хотят, чтобы президент США Джо Байден снялся с президентской гонки к ближайшей пятнице, пишет портал Axios. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T19:37
2024-07-07T19:54
в мире
сша
атланта
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Представители Демократической партии хотят, чтобы президент США Джо Байден снялся с президентской гонки к ближайшей пятнице, пишет портал Axios. &quot;Но за пределами защитного пузыря Байдена быстро растущее число демократов молится и замышляет более земное вмешательство. Они хотят, чтобы все &lt;...&gt; умоляли Байдена отказаться от участия в выборах к пятнице&quot;, — говорится в публикации.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль. После мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга главы государства Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и попытаются заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе. Однако на практике тяжело вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
СМИ: демократы хотят, чтобы Байден отказался от участия в выборах к пятнице

Axios: демократы хотят, чтобы Байден снялся с президентской гонки к пятнице

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Представители Демократической партии хотят, чтобы президент США Джо Байден снялся с президентской гонки к ближайшей пятнице, пишет портал Axios.
«

"Но за пределами защитного пузыря Байдена быстро растущее число демократов молится и замышляет более земное вмешательство. Они хотят, чтобы все <...> умоляли Байдена отказаться от участия в выборах к пятнице", — говорится в публикации.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путина не победить, но можно добить Байдена: Запад нашел для себя цель
5 июля, 08:00
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль. После мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга главы государства Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и попытаются заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе. Однако на практике тяжело вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену
4 июля, 09:29
 
В миреСШААтлантаДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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