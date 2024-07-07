https://ria.ru/20240707/bajden-1957955897.html
Экс-советник Байдена назвал главную проблему президента США
Экс-советник Байдена назвал главную проблему президента США - РИА Новости, 07.07.2024
Экс-советник Байдена назвал главную проблему президента США
Проблема президента США Джо Байдена - не возраст, а способность функционировать в роли главы государства, считает его бывший советник, проректор Университета... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T01:44
2024-07-07T01:44
2024-07-07T01:47
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Проблема президента США Джо Байдена - не возраст, а способность функционировать в роли главы государства, считает его бывший советник, проректор Университета Пенсильвании Иезекииль Эмануэль. Эмануэль работал в команде Байдена в роли советника по политике во время пандемии COVID-19. "Проблема Джо Байдена не в его возрасте. Она заключается в способности функционировать", - написал он в своей колонке, опубликованной в интернет-издании Atlantic. По оценке Эмануэля, онколога по профессии и брата посла США в Японии Рама Эмануэля, Байдену следует выйти из гонки и завершить свою кампанию по переизбранию. Он считает, что провальные для президента США дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом 27 июня не стали чем-то уникальным. "У Байдена в период его президентства бывали хорошие и плохие дни, но дипломаты, журналисты и даже законодатели-демократы замечают и комментируют его растущие когнитивные проблемы в последние месяцы", - подчеркнул экс-советник президента США. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
https://ria.ru/20230927/bayden-1899067836.html
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в мире, сша, япония, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Япония, Джо Байден, Дональд Трамп
Экс-советник Байдена назвал главную проблему президента США
Экс-советник Байдена Эмануэль: проблема президента США не в его возрасте
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости.
Проблема президента США Джо Байдена - не возраст, а способность функционировать в роли главы государства, считает
его бывший советник, проректор Университета Пенсильвании Иезекииль Эмануэль.
Эмануэль работал в команде Байдена в роли советника по политике во время пандемии COVID-19.
"Проблема Джо Байдена не в его возрасте. Она заключается в способности функционировать", - написал он в своей колонке, опубликованной в интернет-издании Atlantic.
По оценке Эмануэля, онколога по профессии и брата посла США в Японии Рама Эмануэля, Байдену следует выйти из гонки и завершить свою кампанию по переизбранию. Он считает, что провальные для президента США дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом 27 июня не стали чем-то уникальным.
"У Байдена в период его президентства бывали хорошие и плохие дни, но дипломаты, журналисты и даже законодатели-демократы замечают и комментируют его растущие когнитивные проблемы в последние месяцы", - подчеркнул экс-советник президента США.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.