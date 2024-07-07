https://ria.ru/20240707/bajden-1957955897.html

Экс-советник Байдена назвал главную проблему президента США

Экс-советник Байдена назвал главную проблему президента США - РИА Новости, 07.07.2024

Экс-советник Байдена назвал главную проблему президента США

Проблема президента США Джо Байдена - не возраст, а способность функционировать в роли главы государства, считает его бывший советник, проректор Университета... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T01:44

2024-07-07T01:44

2024-07-07T01:47

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Проблема президента США Джо Байдена - не возраст, а способность функционировать в роли главы государства, считает его бывший советник, проректор Университета Пенсильвании Иезекииль Эмануэль. Эмануэль работал в команде Байдена в роли советника по политике во время пандемии COVID-19. "Проблема Джо Байдена не в его возрасте. Она заключается в способности функционировать", - написал он в своей колонке, опубликованной в интернет-издании Atlantic. По оценке Эмануэля, онколога по профессии и брата посла США в Японии Рама Эмануэля, Байдену следует выйти из гонки и завершить свою кампанию по переизбранию. Он считает, что провальные для президента США дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом 27 июня не стали чем-то уникальным. "У Байдена в период его президентства бывали хорошие и плохие дни, но дипломаты, журналисты и даже законодатели-демократы замечают и комментируют его растущие когнитивные проблемы в последние месяцы", - подчеркнул экс-советник президента США. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.

https://ria.ru/20230927/bayden-1899067836.html

https://ria.ru/20240701/bayden-1956641249.html

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в мире, сша, япония, джо байден, дональд трамп