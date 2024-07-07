https://ria.ru/20240707/avtobus-1958086535.html

В Башкирии автобус, перевозивший туристов, загорелся на ходу

В Башкирии автобус, перевозивший туристов, загорелся на ходу - РИА Новости, 07.07.2024

В Башкирии автобус, перевозивший туристов, загорелся на ходу

Автобус, перевозивший 43 туристов из Челябинска в заповедник "Шульган-Таш", загорелся на ходу в Башкирии, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T20:52

2024-07-07T20:52

2024-07-07T20:53

происшествия

челябинск

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 7 июл - РИА Новости. Автобус, перевозивший 43 туристов из Челябинска в заповедник "Шульган-Таш", загорелся на ходу в Башкирии, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону. "В Бурзянском районе на дороге "Кага - Старосубхангулово" вблизи населенного пункта Байназарово на ходу загорелся автобус марки Hyundai Universe, который ехал из Челябинска в заповедник Шульган-Таш. В автобусе находились 43 человека, в том числе четыре ребенка. Пассажиры эвакуировались из автобуса самостоятельно, пострадавших нет",- говорится в сообщении. Для дальнейшей доставки пассажиров в пункт назначения направлен резервный автобус из Челябинской области. "Для безопасного ожидания резервного автобуса все пассажиры будут доставлены в школу села Старосубхангулово автобусом ПАЗ от отдела образования администрации Бурзянского района. Никаких взрывов при возгорании не было", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230929/avtobus-1899495729.html

челябинск

челябинская область

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происшествия, челябинск, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)