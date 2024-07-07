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В Башкирии автобус, перевозивший туристов, загорелся на ходу - РИА Новости, 07.07.2024
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20:52 07.07.2024 (обновлено: 20:53 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/avtobus-1958086535.html
В Башкирии автобус, перевозивший туристов, загорелся на ходу
В Башкирии автобус, перевозивший туристов, загорелся на ходу - РИА Новости, 07.07.2024
В Башкирии автобус, перевозивший туристов, загорелся на ходу
Автобус, перевозивший 43 туристов из Челябинска в заповедник "Шульган-Таш", загорелся на ходу в Башкирии, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T20:52
2024-07-07T20:53
происшествия
челябинск
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 7 июл - РИА Новости. Автобус, перевозивший 43 туристов из Челябинска в заповедник "Шульган-Таш", загорелся на ходу в Башкирии, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону. "В Бурзянском районе на дороге "Кага - Старосубхангулово" вблизи населенного пункта Байназарово на ходу загорелся автобус марки Hyundai Universe, который ехал из Челябинска в заповедник Шульган-Таш. В автобусе находились 43 человека, в том числе четыре ребенка. Пассажиры эвакуировались из автобуса самостоятельно, пострадавших нет",- говорится в сообщении. Для дальнейшей доставки пассажиров в пункт назначения направлен резервный автобус из Челябинской области. "Для безопасного ожидания резервного автобуса все пассажиры будут доставлены в школу села Старосубхангулово автобусом ПАЗ от отдела образования администрации Бурзянского района. Никаких взрывов при возгорании не было", - добавили в ведомстве.
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происшествия, челябинск, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии автобус, перевозивший туристов, загорелся на ходу

В Башкирии автобус, перевозивший туристов в заповедник, загорелся на ходу

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramМесто происшествия, где автобус, перевозивший 43 туристов из Челябинска в заповедник "Шульган-Таш", загорелся на ходу в Башкирии
Место происшествия, где автобус, перевозивший 43 туристов из Челябинска в заповедник Шульган-Таш, загорелся на ходу в Башкирии - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Место происшествия, где автобус, перевозивший 43 туристов из Челябинска в заповедник "Шульган-Таш", загорелся на ходу в Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 7 июл - РИА Новости. Автобус, перевозивший 43 туристов из Челябинска в заповедник "Шульган-Таш", загорелся на ходу в Башкирии, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«
"В Бурзянском районе на дороге "Кага - Старосубхангулово" вблизи населенного пункта Байназарово на ходу загорелся автобус марки Hyundai Universe, который ехал из Челябинска в заповедник Шульган-Таш. В автобусе находились 43 человека, в том числе четыре ребенка. Пассажиры эвакуировались из автобуса самостоятельно, пострадавших нет",- говорится в сообщении.
© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramМесто происшествия, где автобус, перевозивший 43 туристов из Челябинска в заповедник "Шульган-Таш", загорелся на ходу в Башкирии
Место происшествия, где автобус, перевозивший 43 туристов из Челябинска в заповедник Шульган-Таш, загорелся на ходу в Башкирии - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Место происшествия, где автобус, перевозивший 43 туристов из Челябинска в заповедник "Шульган-Таш", загорелся на ходу в Башкирии
Для дальнейшей доставки пассажиров в пункт назначения направлен резервный автобус из Челябинской области. "Для безопасного ожидания резервного автобуса все пассажиры будут доставлены в школу села Старосубхангулово автобусом ПАЗ от отдела образования администрации Бурзянского района. Никаких взрывов при возгорании не было", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияЧелябинскЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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