https://ria.ru/20240707/aviakatstrofa-1957750703.html

"Даже не дали инвалидность". Истории переживших падение самолета

"Даже не дали инвалидность". Истории переживших падение самолета - РИА Новости, 07.07.2024

"Даже не дали инвалидность". Истории переживших падение самолета

Гибель близких, одиночество в джунглях и сибирской тайге, голод и жажда, тяжелые травмы и надежда на спасение — для двух женщин с разных континентов обычный... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T08:00

2024-07-07T08:00

2024-07-07T08:10

аэрофлот

ту-16

sukhoi superjet 100 (ssj100)

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Дарья Юдкина. Гибель близких, одиночество в джунглях и сибирской тайге, голод и жажда, тяжелые травмы и надежда на спасение — для двух женщин с разных континентов обычный перелет стал роковым. О тех, кто чудом уцелел в авиакатастрофе, — в материале РИА Новости.Свадебное путешествиеКак правило, попаданием в Книгу рекордов Гиннесса гордятся — но не Лариса Савицкая, которая выжила после крушения самолета.В 1981 году они с мужем Владимиром возвращались в родной Благовещенск из Комсомольска-на-Амуре, где провели медовый месяц.В то утро, 24 августа, вылет неоднократно переносили. Спустя несколько часов молодоженам все же удалось сесть в рейсовый Ан-24РВ. Места им дали в конце салона.Лариса очень устала и заснула еще до взлета. Проснулась из-за того, что страшный удар выбросил ее из кресла в проход. Потеряла сознание, а очнувшись, услышала вопли людей, которые понимали, что умрут. "Муж погиб сразу — в этот момент жизнь для меня кончилась. Я не кричала, потому что от горя даже не успела осознать страх", — рассказывала она журналистам.Самолет уже распадался на части. В тот момент в голове у Савицкой возник стоп-кадр из фильма про авиакатастрофу, который она видела год назад: выжившая девушка крепко держится за поручни. "Я поняла, что мне во что бы то ни стало надо вернуться в кресло", — объясняла Лариса. "Слышала рев медведей"Катастрофа произошла в небе над Завитинским районом Амурской области. Ан-24, на котором летели Савицкие, столкнулся с военным Ту-16К из-за ошибки диспетчера. Пассажирский рейс 811 развалился в воздухе на несколько крупных обломков.Один из них упал с высоты 5200 метров на березовую рощу. Возможно, именно это и спасло Ларису.Она пролежала три дня на земле рядом с телами 37 человек. В первую ночь слышала рев медведя, однако страха не было.Мимо несколько раз пролетали вертолеты. Лариса размахивала красным чехлом кресла, но спасатели приняли ее за геолога из лагеря рядом. Шел дождь, девушка куталась в вещи, которые нашла среди обломков."На третий день я пошла искать помощь и воду, — вспоминала Савицкая. — Но вернулась обратно, потому что испугалась, что заблужусь. Сделала укрытие от дождя и стала ждать".Вскоре ее обнаружили спасатели. И они, и медики не могли поверить, что девушка выжила. "У меня было сотрясение мозга, повреждение позвоночника в пяти местах, перелом руки, ребра, ноги. Зубы почти все выбиты", — рассказывала Лариса.Инвалидность ей тогда не дали. Выплатили всего 75 рублей — эта компенсация тоже потом войдет в Книгу рекордов Гиннесса как самая минимальная за такие травмы.Историю быстро забыли. Только в нулевые о Ларисе Савицкой узнала страна, а затем и весь мир. С тех пор она дала лишь несколько интервью.Рождественские каникулыФильм, который Лариса вспомнила во время падения, называется "Чудеса еще случаются". Лента рассказывает о судьбе Юлианы Кёпке, уцелевшей после крушения самолета.Ее родители, Ганс-Вильгельм и Мария Кёпке, были известными учеными. В 1968 году они основали исследовательскую биостанцию Panguana посреди перуанского леса.Девочке было тогда 14. Все время она проводила с семьей, ей даже организовали домашнее обучение. Однако вернуться в цивилизацию все же пришлось — в 1971-м, чтобы Юлиана сдала выпускные экзамены.Вернуться торопились — хотели успеть к Рождеству.Самолет, рейсовый "Локхид" L-188 "Электра", попал в грозу и сильную турбулентность. В двигатель ударила молния, и в салоне началась паника."Мне почудилось, что я в фильме. Я не осознавала серьезность момента. А вот мама все знала. Помню ее последние слова: "Теперь все кончено", — говорила Юлиана Кёпке журналистам. — После удара события развивались стремительно. Даже не было времени попрощаться"."В полном одиночестве"С трудом понимая, что происходит, девушка вцепилась в поручни. В какой-то момент ее вместе с креслом оторвало от остальной части корпуса, и обломок стал стремительно приближаться к земле."Меня закружило, я падала, пристегнутая ремнями безопасности. Почему-то знала, что нахожусь в полном одиночестве. Интуитивно ощущала, что больше никакой жизни вокруг нет. Только кресло и огромный зеленый океан растительности подо мной, — рассказывала Кёпке. — Последнее, что запомнила, — жуткая боль в животе, когда на мне затянулся ремень безопасности. Потом я просто отключилась".Обломок вращался, и это смягчило падение с высоты 3200 метров. Очнувшись посреди леса, Юлиана почувствовала головокружение и боль в правой ключице, на всем теле были порезы. Однако ее беспокоило совсем другое. "Как только удалось подняться, я отправилась на поиски мамы. Но не могла найти ни единого следа людей несколько дней", — вспоминала она.Семнадцатилетняя девушка провела в тропиках 11 дней. Очень помог опыт жизни с родителями на биостанции.Питалась она сладостями, которые нашла среди обломков. "Их я и ела первые дней пять. А после только пила воду из ручьев и реки. Фруктов в то время в тропиках не было, а ловить лягушек я боялась — среди них могли оказаться ядовитые, — говорила Кёпке. — Голод не ощущала из-за того, что желудок забивался песком, попавшим вместе с водой".Ее нашли лесорубы и охотники, оказали первую помощь. История Юлианы сразу облетела весь мир."Хладнокровное поведение"Юлиана Кёпке и Лариса Савицкая — в числе 78 человек, выживших в авиакатастрофах в период с 1936 по 2024 год. В девяти случаях уцелевшие пассажиры находились в хвостовой части самолета."Там относительно безопасные места. Последний ряд меньше всего подвергается динамическим нагрузкам", — пояснял авиаконструктор Виктор Прядка.Также он уточнил, что наиболее безопасна хвостовая часть именно узкофюзеляжных лайнеров.Однако и это не гарантирует выживаемость. В 2019-м в аэропорту Шереметьево загорелась задняя часть узкофюзеляжного Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот". На борту было 78 человек, погибших — 41."Самый большой враг в чрезвычайной ситуации — паника, — поясняет в беседе с РИА Новости бортпроводница Екатерина Архангельская. — Лариса Савицкая в экстренной ситуации вела себя хладнокровно и собранно. Такое поведение могло бы спасти множество жизней".По мнению стюардессы, пассажиры часто пренебрегают техникой безопасности, не слушают инструкции в начале полета. "Чтобы выжить, необходимо четко следовать указаниям бортпроводников, которые находятся в самолете именно для того, чтобы в случае опасности спасти как можно больше людей", — говорит она.Архангельская также советует отдавать предпочтение удобной обуви и одежде, которая не сковывает движений, — благодаря этому выбраться из самолета гораздо проще.

https://ria.ru/20190316/1551846671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэрофлот, ту-16, sukhoi superjet 100 (ssj100), шереметьево (аэропорт), происшествия