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СМИ: в результате аварии на иранском эсминце пострадали несколько человек - РИА Новости, 07.07.2024
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15:46 07.07.2024 (обновлено: 21:04 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/avariya-1958039688.html
СМИ: в результате аварии на иранском эсминце пострадали несколько человек
СМИ: в результате аварии на иранском эсминце пострадали несколько человек - РИА Новости, 07.07.2024
СМИ: в результате аварии на иранском эсминце пострадали несколько человек
Авария произошла на эскадренном миноносце Sahand военно-морских сил армии Ирана в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган, расположенной на берегу... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:46
2024-07-07T21:04
персидский залив
в мире
иран
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ТЕГЕРАН, 7 июл - РИА Новости. Авария произошла на эскадренном миноносце Sahand военно-морских сил армии Ирана в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган, расположенной на берегу Персидского залива, несколько человек пострадали, передает агентство Fars."На иранском фрегате Sahand класса Mouj произошла авария недалеко от ремонтного комплекса вблизи Бендер-Аббаса. Причиной аварии, вероятно, стала неисправность балансировочной цистерны корабля или проникновение воды после ремонта вала фрегата", - говорится в сообщении агентства без указания на подробности происшествия.По информации Fars, в результате происшествия несколько человек пострадали, они доставлены в больницы.
https://ria.ru/20240115/esminets-1921344137.html
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иран
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персидский залив, в мире, иран
Персидский залив, В мире, Иран
СМИ: в результате аварии на иранском эсминце пострадали несколько человек

Fars: при ЧП на м эсминце Ирана в Персидском заливе пострадали несколько человек

© FarsЭсминец Sahand ВМС армии Ирана, на котором произошло ЧП
Эсминец Sahand ВМС армии Ирана, на котором произошло ЧП - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Fars
Эсминец Sahand ВМС армии Ирана, на котором произошло ЧП
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ТЕГЕРАН, 7 июл - РИА Новости. Авария произошла на эскадренном миноносце Sahand военно-морских сил армии Ирана в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган, расположенной на берегу Персидского залива, несколько человек пострадали, передает агентство Fars.
«
"На иранском фрегате Sahand класса Mouj произошла авария недалеко от ремонтного комплекса вблизи Бендер-Аббаса. Причиной аварии, вероятно, стала неисправность балансировочной цистерны корабля или проникновение воды после ремонта вала фрегата", - говорится в сообщении агентства без указания на подробности происшествия.
По информации Fars, в результате происшествия несколько человек пострадали, они доставлены в больницы.
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