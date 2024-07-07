https://ria.ru/20240707/attal-1958098861.html

Премьер Франции в понедельник намерен подать в остатку

Премьер Франции в понедельник намерен подать в остатку - РИА Новости, 07.07.2024

Премьер Франции в понедельник намерен подать в остатку

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в понедельник утром подаст в отставку с поста главы кабмина страны по итогам второго тура парламентских... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T22:38

2024-07-07T22:38

2024-07-07T22:46

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габриэль атталь

парламентские выборы во франции — 2024

париж

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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в понедельник утром подаст в отставку с поста главы кабмина страны по итогам второго тура парламентских выборов в стране. Премьер-министр в обращении к гражданам, которое транслировалось в соцсетях Атталя отметил, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре парламентских выборов во Франции, но этого не хватило, чтобы набрать большинство мест в парламенте. "Оставаясь верным традициям республики и своим принципам, завтра утром я подам президенту республики свое заявление об отставке", - сказал Атталь.Вместе с тем, премьер заявил о готовности исполнять обязанности главы кабмина Франции "столько, сколько потребуется", отметив, что через несколько недель стране предстоит "принимать у себя весь мир".Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.

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Наталья Макарова

в мире, франция, габриэль атталь, парламентские выборы во франции — 2024, париж