https://ria.ru/20240707/attal-1958098861.html
Премьер Франции в понедельник намерен подать в остатку
Премьер Франции в понедельник намерен подать в остатку - РИА Новости, 07.07.2024
Премьер Франции в понедельник намерен подать в остатку
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в понедельник утром подаст в отставку с поста главы кабмина страны по итогам второго тура парламентских... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:38
2024-07-07T22:38
2024-07-07T22:46
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в понедельник утром подаст в отставку с поста главы кабмина страны по итогам второго тура парламентских выборов в стране. Премьер-министр в обращении к гражданам, которое транслировалось в соцсетях Атталя отметил, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре парламентских выборов во Франции, но этого не хватило, чтобы набрать большинство мест в парламенте. "Оставаясь верным традициям республики и своим принципам, завтра утром я подам президенту республики свое заявление об отставке", - сказал Атталь.Вместе с тем, премьер заявил о готовности исполнять обязанности главы кабмина Франции "столько, сколько потребуется", отметив, что через несколько недель стране предстоит "принимать у себя весь мир".Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, габриэль атталь, парламентские выборы во франции — 2024, париж
В мире, Франция, Габриэль Атталь, Парламентские выборы во Франции — 2024, Париж
Премьер Франции в понедельник намерен подать в остатку
Премьер Франции Атталь заявил, что подаст в отставку в понедельник утром
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в понедельник утром подаст в отставку с поста главы кабмина страны по итогам второго тура парламентских выборов в стране.
Премьер-министр в обращении к гражданам, которое транслировалось в соцсетях Атталя отметил, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре парламентских выборов во Франции, но этого не хватило, чтобы набрать большинство мест в парламенте.
«
"Оставаясь верным традициям республики и своим принципам, завтра утром я подам президенту республики свое заявление об отставке", - сказал Атталь.
Вместе с тем, премьер заявил о готовности исполнять обязанности главы кабмина Франции "столько, сколько потребуется", отметив, что через несколько недель стране предстоит "принимать у себя весь мир".
Олимпиада в Париже
пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.