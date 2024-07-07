https://ria.ru/20240707/arhangelsk-1958093133.html
В Архангельске жилой дом сошел со свай, жильцов эвакуировали
В Архангельске жилой дом сошел со свай, жильцов эвакуировали - РИА Новости, 07.07.2024
В Архангельске жилой дом сошел со свай, жильцов эвакуировали
Жилой дом на улице Куликова в Архангельске сошел со свай, жильцы эвакуированы, пострадавших нет сообщили РИА Новости в службе спасения имени Поливаного. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:43
2024-07-07T21:43
2024-07-07T21:43
происшествия
архангельск
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 7 июл – РИА Новости. Жилой дом на улице Куликова в Архангельске сошел со свай, жильцы эвакуированы, пострадавших нет сообщили РИА Новости в службе спасения имени Поливаного. "Всего эвакуировано девять человек, три человека эвакуированы силами службы", - сообщила собеседница агентства. Она добавила, что служба продолжает работу на месте, по предварительным данным, пострадавших нет. Сошедший дом находится на улице Романа Куликова, 1. Проблема ветхого и аварийного жилья – одна из главных для Архангельской области. Исторически сложилось, что деревянные дома строили в середине прошлого века как временное жилье, однако люди живут в них до сих пор. Власти постепенно переселяют жителей из аварийных домов.
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происшествия, архангельск, архангельская область
Происшествия, Архангельск, Архангельская область
В Архангельске жилой дом сошел со свай, жильцов эвакуировали
В Архангельске жилой дом сошел со свай, жильцов эвакуировали, пострадавших нет