https://ria.ru/20240707/arhangelsk-1958093133.html

В Архангельске жилой дом сошел со свай, жильцов эвакуировали

В Архангельске жилой дом сошел со свай, жильцов эвакуировали - РИА Новости, 07.07.2024

В Архангельске жилой дом сошел со свай, жильцов эвакуировали

Жилой дом на улице Куликова в Архангельске сошел со свай, жильцы эвакуированы, пострадавших нет сообщили РИА Новости в службе спасения имени Поливаного. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T21:43

2024-07-07T21:43

2024-07-07T21:43

происшествия

архангельск

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 7 июл – РИА Новости. Жилой дом на улице Куликова в Архангельске сошел со свай, жильцы эвакуированы, пострадавших нет сообщили РИА Новости в службе спасения имени Поливаного. "Всего эвакуировано девять человек, три человека эвакуированы силами службы", - сообщила собеседница агентства. Она добавила, что служба продолжает работу на месте, по предварительным данным, пострадавших нет. Сошедший дом находится на улице Романа Куликова, 1. Проблема ветхого и аварийного жилья – одна из главных для Архангельской области. Исторически сложилось, что деревянные дома строили в середине прошлого века как временное жилье, однако люди живут в них до сих пор. Власти постепенно переселяют жителей из аварийных домов.

https://ria.ru/20230929/attraktsion-1899567597.html

архангельск

архангельская область

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происшествия, архангельск, архангельская область