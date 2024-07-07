https://ria.ru/20240707/alsu-1958023537.html

Алсу подала в суд иск о разделе имущества с бывшим мужем

Алсу подала в суд иск о разделе имущества с бывшим мужем - РИА Новости, 07.07.2024

Алсу подала в суд иск о разделе имущества с бывшим мужем

Певица Алсу подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества с предпринимателем Яном Абрамовым, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:20

2024-07-07T14:20

2024-07-07T14:29

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Певица Алсу подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества с предпринимателем Яном Абрамовым, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрировано дело о разделе совместно нажитого имущества между супругами. Истец: Абрамова А.Р., ответчик: Абрамов Я.Р.",- сказано в картотеке Савеловского суда Москвы. Беседа по делу назначена на 26 июля. Кроме этого, судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы принял решение дать два месяца для примирения Алсу и Абрамову в рамках иска об их разводе. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Певица значится в этом деле истцом, что может означать, что именно она инициировала гражданское производство. Развод осуществлялся через суд, так как у супругов есть несовершеннолетние дети. Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, пара имеет троих детей.

https://ria.ru/20240527/razvod-1948793774.html

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Дарья Буймова

москва, алсу (алсу абрамова), новости шоу-бизнеса