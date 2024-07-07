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Спасатели вышли на помощь напарнику погибшего в горах КБР альпиниста - РИА Новости, 07.07.2024
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14:51 07.07.2024 (обновлено: 21:10 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/alpinist-1958052248.html
Спасатели вышли на помощь напарнику погибшего в горах КБР альпиниста
Спасатели вышли на помощь напарнику погибшего в горах КБР альпиниста - РИА Новости, 07.07.2024
Спасатели вышли на помощь напарнику погибшего в горах КБР альпиниста
Напарник альпиниста, погибшего в горах Кабардино-Балкарии от удара молнии, не может самостоятельно спуститься с горы, спасатели вышли ему на помощь, сообщает... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:51
2024-07-07T21:10
тольятти
черекский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 7 июл - РИА Новости. Напарник альпиниста, погибшего в горах Кабардино-Балкарии от удара молнии, не может самостоятельно спуститься с горы, спасатели вышли ему на помощь, сообщает Эльбрусский поисково-спасательный отряд. Ранее сообщалось, что во время восхождения на гору Дыхтау в Черекском районе от удара молнии погиб альпинист 1973 года рождения из Тольятти. "Вчера во время восхождения на гору Дыхтау альпинист из Тольятти погиб, предположительно, от удара молнии на высоте 5100 метров, его напарник смог спуститься до 4700 метров в базовый лагерь, продолжить спуск не может из-за отсутствия снаряжения",- говорится в сообщении. Отмечается, что альпинист из Крыма, спасатели выдвинулись ему на помощь. "Спасатели сейчас находятся на высоте 3600 метров, подъем к альпинисту осложняется плохими погодными условиями. Также в альплагере "Безенги" находится вертолет частной компании, готовый вылететь на помощь при изменении погоды" - сообщил начальник подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев.
https://ria.ru/20240619/molniya-1954016405.html
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тольятти, черекский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тольятти, Черекский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели вышли на помощь напарнику погибшего в горах КБР альпиниста

Напарник погибшего в КБР альпиниста не может самостоятельно спуститься с горы

© МЧС Кабардино-Балкарии/TelegramСпасатели МЧС в горах Кабардино-Балкарии, где альпинист из Тольятти погиб от удара молнии. 7 июля 2024
Спасатели МЧС в горах Кабардино-Балкарии, где альпинист из Тольятти погиб от удара молнии. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© МЧС Кабардино-Балкарии/Telegram
Спасатели МЧС в горах Кабардино-Балкарии, где альпинист из Тольятти погиб от удара молнии. 7 июля 2024
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НАЛЬЧИК, 7 июл - РИА Новости. Напарник альпиниста, погибшего в горах Кабардино-Балкарии от удара молнии, не может самостоятельно спуститься с горы, спасатели вышли ему на помощь, сообщает Эльбрусский поисково-спасательный отряд.
Ранее сообщалось, что во время восхождения на гору Дыхтау в Черекском районе от удара молнии погиб альпинист 1973 года рождения из Тольятти.
«
"Вчера во время восхождения на гору Дыхтау альпинист из Тольятти погиб, предположительно, от удара молнии на высоте 5100 метров, его напарник смог спуститься до 4700 метров в базовый лагерь, продолжить спуск не может из-за отсутствия снаряжения",- говорится в сообщении.
Отмечается, что альпинист из Крыма, спасатели выдвинулись ему на помощь.
"Спасатели сейчас находятся на высоте 3600 метров, подъем к альпинисту осложняется плохими погодными условиями. Также в альплагере "Безенги" находится вертолет частной компании, готовый вылететь на помощь при изменении погоды" - сообщил начальник подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев.
Молния - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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ТольяттиЧерекский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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