https://ria.ru/20240707/alpinist-1958052248.html

Спасатели вышли на помощь напарнику погибшего в горах КБР альпиниста

Спасатели вышли на помощь напарнику погибшего в горах КБР альпиниста - РИА Новости, 07.07.2024

Спасатели вышли на помощь напарнику погибшего в горах КБР альпиниста

Напарник альпиниста, погибшего в горах Кабардино-Балкарии от удара молнии, не может самостоятельно спуститься с горы, спасатели вышли ему на помощь, сообщает... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:51

2024-07-07T14:51

2024-07-07T21:10

тольятти

черекский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 7 июл - РИА Новости. Напарник альпиниста, погибшего в горах Кабардино-Балкарии от удара молнии, не может самостоятельно спуститься с горы, спасатели вышли ему на помощь, сообщает Эльбрусский поисково-спасательный отряд. Ранее сообщалось, что во время восхождения на гору Дыхтау в Черекском районе от удара молнии погиб альпинист 1973 года рождения из Тольятти. "Вчера во время восхождения на гору Дыхтау альпинист из Тольятти погиб, предположительно, от удара молнии на высоте 5100 метров, его напарник смог спуститься до 4700 метров в базовый лагерь, продолжить спуск не может из-за отсутствия снаряжения",- говорится в сообщении. Отмечается, что альпинист из Крыма, спасатели выдвинулись ему на помощь. "Спасатели сейчас находятся на высоте 3600 метров, подъем к альпинисту осложняется плохими погодными условиями. Также в альплагере "Безенги" находится вертолет частной компании, готовый вылететь на помощь при изменении погоды" - сообщил начальник подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев.

https://ria.ru/20240619/molniya-1954016405.html

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черекский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тольятти, черекский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)