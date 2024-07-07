Спасатели вышли на помощь напарнику погибшего в горах КБР альпиниста
Напарник погибшего в КБР альпиниста не может самостоятельно спуститься с горы
© МЧС Кабардино-Балкарии/TelegramСпасатели МЧС в горах Кабардино-Балкарии, где альпинист из Тольятти погиб от удара молнии. 7 июля 2024
Спасатели МЧС в горах Кабардино-Балкарии, где альпинист из Тольятти погиб от удара молнии. 7 июля 2024
НАЛЬЧИК, 7 июл - РИА Новости. Напарник альпиниста, погибшего в горах Кабардино-Балкарии от удара молнии, не может самостоятельно спуститься с горы, спасатели вышли ему на помощь, сообщает Эльбрусский поисково-спасательный отряд.
Ранее сообщалось, что во время восхождения на гору Дыхтау в Черекском районе от удара молнии погиб альпинист 1973 года рождения из Тольятти.
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"Вчера во время восхождения на гору Дыхтау альпинист из Тольятти погиб, предположительно, от удара молнии на высоте 5100 метров, его напарник смог спуститься до 4700 метров в базовый лагерь, продолжить спуск не может из-за отсутствия снаряжения",- говорится в сообщении.
Отмечается, что альпинист из Крыма, спасатели выдвинулись ему на помощь.
"Спасатели сейчас находятся на высоте 3600 метров, подъем к альпинисту осложняется плохими погодными условиями. Также в альплагере "Безенги" находится вертолет частной компании, готовый вылететь на помощь при изменении погоды" - сообщил начальник подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев.
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