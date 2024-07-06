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Опрос показал, как россияне чувствуют себя в условиях жары - РИА Новости, 06.07.2024
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08:36 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/zhara-1957825227.html
Опрос показал, как россияне чувствуют себя в условиях жары
Опрос показал, как россияне чувствуют себя в условиях жары - РИА Новости, 06.07.2024
Опрос показал, как россияне чувствуют себя в условиях жары
Только 6% россиян чувствуют себя комфортно в условиях жары, остальная часть пользуется кондиционерами, вентиляторами, создает естественный сквозняк, принимает... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T08:36
2024-07-06T08:36
общество
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Только 6% россиян чувствуют себя комфортно в условиях жары, остальная часть пользуется кондиционерами, вентиляторами, создает естественный сквозняк, принимает холодный душ и не только, подсчитали для РИА Новости специалисты онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру". "Для защиты от высоких температур пятая часть опрошенных (20%) пользуются кондиционерами и вентиляторами. По 19% россиян стараются создать естественный сквозняк, меньше выходить из дома, снизить активность в течение дня и пить больше жидкости. Еще 15% респондентов в течение дня принимают холодный душ, а 14% - плавают в открытых водоемах. Только 6% опрошенных чувствуют себя комфортно в условиях жары", - говорится в исследовании с множественным выбором вариантов ответа. Отмечается, что более половины россиян приняли решение о покупке дополнительного оборудования для спасения от жары, а еще 16% решили не готовиться к повышению температуры. При этом половина респондентов готовы потратить до 10 тысяч рублей на защиту от солнца, каждый пятый - от 25 до 50 тысяч рублей, а 12% - более 100 тысяч рублей. По подсчетам аналитиков, среди тех, кто планирует покупки для спасения от жары, большинство приобретают кондиционеры и вентиляторы. В свою очередь вееры, увлажнители воздуха и переносные мини-вентиляторы пользуются очень маленьким спросом - 4%, 3% и 2% соответственно. При этом половина россиян предпочитает вовсе уехать от городской жары. Так, большинство из них выбирает отправиться в поход на природу, еще 13% - планирует уехать в другие регионы России с более комфортным климатом,. Большая часть готовы потратить на поездку до 25 тысяч рублей.
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общество, россия
Общество, Россия
Опрос показал, как россияне чувствуют себя в условиях жары

Опрос: только 6% россиян чувствуют себя комфортно в условиях жары

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Только 6% россиян чувствуют себя комфортно в условиях жары, остальная часть пользуется кондиционерами, вентиляторами, создает естественный сквозняк, принимает холодный душ и не только, подсчитали для РИА Новости специалисты онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру".
«
"Для защиты от высоких температур пятая часть опрошенных (20%) пользуются кондиционерами и вентиляторами. По 19% россиян стараются создать естественный сквозняк, меньше выходить из дома, снизить активность в течение дня и пить больше жидкости. Еще 15% респондентов в течение дня принимают холодный душ, а 14% - плавают в открытых водоемах. Только 6% опрошенных чувствуют себя комфортно в условиях жары", - говорится в исследовании с множественным выбором вариантов ответа.
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Отмечается, что более половины россиян приняли решение о покупке дополнительного оборудования для спасения от жары, а еще 16% решили не готовиться к повышению температуры. При этом половина респондентов готовы потратить до 10 тысяч рублей на защиту от солнца, каждый пятый - от 25 до 50 тысяч рублей, а 12% - более 100 тысяч рублей.
По подсчетам аналитиков, среди тех, кто планирует покупки для спасения от жары, большинство приобретают кондиционеры и вентиляторы. В свою очередь вееры, увлажнители воздуха и переносные мини-вентиляторы пользуются очень маленьким спросом - 4%, 3% и 2% соответственно.
При этом половина россиян предпочитает вовсе уехать от городской жары. Так, большинство из них выбирает отправиться в поход на природу, еще 13% - планирует уехать в другие регионы России с более комфортным климатом,. Большая часть готовы потратить на поездку до 25 тысяч рублей.
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