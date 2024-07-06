https://ria.ru/20240706/zavod-1957818101.html

Подполье сообщило об ударе по военному заводу в Сумах

Подполье сообщило об ударе по военному заводу в Сумах - РИА Новости, 06.07.2024

Подполье сообщило об ударе по военному заводу в Сумах

ВС России ударили по заводу "Сумыхимпром" в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T06:26

2024-07-06T06:26

2024-07-06T09:59

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

украина

сумы

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ВС России ударили по заводу "Сумыхимпром" в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Второй взрыв был в половине первого ночи. Рядом с первым, на заводе "Сумыхимпром". Завод имеет большую территорию, ангары, на завод заведены железнодорожные ветки. По сведениям подполья, химическое производство сейчас сосредоточено на изготовлении кассетных зарядов для ракет РСЗО. По данным сопротивления, само производство расположено под землей. Там же на ракеты устанавливают изготовленные заряды", — рассказал собеседник агентства.По информации Лебедева, ночью российские Вооруженные силы трижды ударили по военному объекту в Сумах, и первый взрыв прозвучал около полуночи в направлении железнодорожной станции Басы.Подпольщик отметил, что второй взрыв был сильным и чувствовался в центре города, а в 0:35 в том же направлении прогремел третий и более мощный взрыв."После третьего взрыва частично пропало электричество. Была задета одна из четырех подстанций завода", — добавил Лебедев.Украинские СМИ ранее сообщали о нескольких сериях взрывов в Сумах на фоне воздушной тревоги.Позднее Сумская областная военная администрация заявила о повреждении энергетического объекта, часть населенных пунктов в регионе осталась без света.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

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вооруженные силы рф, безопасность, украина, сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины