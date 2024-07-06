Запад не смог убрать Россию с мировой сцены, заявил посол Парамонов
Посол Парамонов: Запад не смог убрать Россию с мировой сцены
© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации в Риме
Здание посольства Российской Федерации в Риме. Архивное фото
РИМ, 6 июл - РИА Новости. Западу не удалось убрать Россию с международной сцены, поскольку мир нуждается в ней на фоне обрушения по вине самих западных стран глобальной повестки по ключевым вопросам, заявил посол РФ в Риме Алексей Парамонов.
В статье, опубликованной в субботу газетой Repubblica, дипломат напомнил о презентации в 2010 году итальянского издания книги Евгения Примакова "Мир без России. К чему ведет политическая близорукость". Парамонов подчеркнул, что уже тогда вопрос "об устранении России с мировой авансцены носил не столь уж абстрактный характер".
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"Что мы видим? Именно то, что прозвучало в древнем итальянском городе Падуя 14 лет назад. Убрать Россию из мира не получилось. Невозможно просто отменить страну с тысячелетней историей и культурой, являющейся неотъемлемой частью мирового наследия, страну, спасшую человечество от нацизма в 1945 году, страну, располагающую сильным, образованным, многонациональным 150-миллионным народом, самой большой в мире территорией и почти половиной мировых природных ресурсов. Но главная причина провала Запада состоит в том, что Россию невозможно устранить из мира, потому что мир нуждается в ней", - написал посол.
Он отметил, что запущенные Западом на своих условиях процессы глобализации и ставка ультралиберальных элит США на придание глобального размаха "либеральной революции" не отменили стремления большинства государств к сохранению собственных традиционных основ "национального бытия, к справедливости, к демократизации международной жизни и суверенитету".
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"Фактическое обнуление Западом взаимодействия с Россией обрушило глобальную повестку дня по таким ключевым вопросам, как контроль над вооружениями и ядерное нераспространение, недопущение милитаризации космоса и киберпространства, противодействие глобальному потеплению и многим другим", - подчеркнул посол РФ. Также не по вине России перестала существовать архитектура европейской безопасности, отметил дипломат, пояснив, что причиной этому стала "зацикленность Запада на натоцентричности и его полный отказ от компромиссов с Москвой".
"Новый переломный момент развития мира отличает запрос на формирование многополярного порядка, способного обеспечить пространство субъектности для всех государств и народов. Эта ситуация объективно усиливает необходимость диалога о создании новых организационных и нормативных рамок сосуществования государств и их объединений", - заявил Парамонов, назвав ООН глобальной площадкой согласования интересов и общепризнанных принципов международного права.
По его словам, необходимо вести работу над устранением системных недостатков международной архитектуры, среди которых особенно выделяется ограниченное влияние "незападных стран в глобальных механизмах". В этой связи Парамонов назвал "неприемлемой, искусственной и опасной" идею "противостояния демократий и автократий".
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"Естественно, для любых новых "правил игры" в вопросах гармонизации интересов государств, которые предстоит согласовать, неприемлемыми будут любые отголоски концепции "порядка, основанного на правилах", требующей беспрекословного подчинения в обмен на дозированный доступ к благам и достижениям современной цивилизации и отрицающей примат коллективно согласованных, универсальных, то есть обязательных для всех международно-правовых инструментов, предусмотренных в Уставе ООН", - заключил посол.