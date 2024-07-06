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В двух городах Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 06.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:02 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/vzryvy-1957844916.html
В двух городах Одесской области прогремели взрывы
В двух городах Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 06.07.2024
В двух городах Одесской области прогремели взрывы
Взрывы раздались в субботу в городах Одесса и Южный, расположенных в Одесской области Украины, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T12:02
2024-07-06T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу в городах Одесса и Южный, расположенных в Одесской области Украины, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. На данный момент тревога звучит в Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях Украины. "Дым после взрыва в Одессе. Местные паблики сообщают о взрыве в портовом городе Южный Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240630/mina-1956486261.html
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в мире, одесса, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В двух городах Одесской области прогремели взрывы

"Страна": в Одессе и Южном прогремели взрывы

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу в городах Одесса и Южный, расположенных в Одесской области Украины, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
На данный момент тревога звучит в Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях Украины.
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"Дым после взрыва в Одессе. Местные паблики сообщают о взрыве в портовом городе Южный Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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