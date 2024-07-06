https://ria.ru/20240706/vzryvy-1957844916.html

В двух городах Одесской области прогремели взрывы

В двух городах Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 06.07.2024

В двух городах Одесской области прогремели взрывы

Взрывы раздались в субботу в городах Одесса и Южный, расположенных в Одесской области Украины, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T12:02

2024-07-06T12:02

2024-07-06T12:02

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу в городах Одесса и Южный, расположенных в Одесской области Украины, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. На данный момент тревога звучит в Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях Украины. "Дым после взрыва в Одессе. Местные паблики сообщают о взрыве в портовом городе Южный Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240630/mina-1956486261.html

https://ria.ru/20240706/ukraina-1957844363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесса, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины