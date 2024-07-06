https://ria.ru/20240706/vzryvy-1957814404.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 06.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Зеркало недели". РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T04:33

2024-07-06T04:33

2024-07-06T04:33

специальная военная операция на украине

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кривой рог

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Зеркало недели". "Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах в городе", - говорится в сообщении издания. На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Сумах и в Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

россия

кривой рог

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в мире, днепропетровская область, россия, кривой рог, вооруженные силы украины