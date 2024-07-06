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Опасения развития ситуации на насосной станции в Волгограде отсутствуют

Опасения развития ситуации на насосной станции в Волгограде отсутствуют - РИА Новости, 06.07.2024

Опасения развития ситуации на насосной станции в Волгограде отсутствуют

Опасения развития ситуации в худшую сторону на насосной станции в Волгограде после взрыва отсутствуют, сообщил журналистам заместитель губернатора Волгоградской РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:15

2024-07-06T17:15

2024-07-06T17:15

происшествия

жкх

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

олег николаев (политик)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия – радио sputnik

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ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Опасения развития ситуации в худшую сторону на насосной станции в Волгограде после взрыва отсутствуют, сообщил журналистам заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев. "Сейчас первая задача - это восстановить работоспособность системы водоотведения… В настоящее время работы продолжаются... опасения дальнейшего развития ситуации в худшую сторону отсутствуют", - сказал Николаев. В субботу, по данным ГУМЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУСКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

https://ria.ru/20240702/avtobus-1956860980.html

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

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происшествия, жкх, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, олег николаев (политик), следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik