В Дагестане увеличили выплату для контрактников в зоне СВО
Меликов: региональная выплата для контрактников в зоне СВО увеличится в пять раз
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений в зоне СВО
Военнослужащие штурмовых подразделений в зоне СВО. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Региональная выплата в Дагестане для заключивших контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции увеличивается в пять раз, до 500 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Меликов.
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"Я принял решение увеличить региональную выплату для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, в пять раз! Она составит 500 тысяч рублей!", - написал Меликов в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь при при заключении контракта жители региона будут получать до 800 тысяч рублей единовременно: 500 тысяч от республики, 195 тысяч из федерального бюджета и не менее 100 тысяч от своих городов и районов.
Как отметил Меликов, заключившие контракт для прохождения воинской службы, наряду с добровольцами и другими категориями военнослужащих, могут рассчитывать на разные льготы как для себя, так и для своей семьи, в том числе на земельный участок в родном городе или районе.