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В Дагестане увеличили выплату для контрактников в зоне СВО - РИА Новости, 06.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 06.07.2024
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В Дагестане увеличили выплату для контрактников в зоне СВО
В Дагестане увеличили выплату для контрактников в зоне СВО - РИА Новости, 06.07.2024
В Дагестане увеличили выплату для контрактников в зоне СВО
Региональная выплата в Дагестане для заключивших контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции увеличивается в пять раз, до 500 тысяч... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:26
2024-07-06T15:26
специальная военная операция на украине
сергей меликов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Региональная выплата в Дагестане для заключивших контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции увеличивается в пять раз, до 500 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Меликов. "Я принял решение увеличить региональную выплату для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, в пять раз! Она составит 500 тысяч рублей!", - написал Меликов в своем Telegram-канале. По его словам, теперь при при заключении контракта жители региона будут получать до 800 тысяч рублей единовременно: 500 тысяч от республики, 195 тысяч из федерального бюджета и не менее 100 тысяч от своих городов и районов. Как отметил Меликов, заключившие контракт для прохождения воинской службы, наряду с добровольцами и другими категориями военнослужащих, могут рассчитывать на разные льготы как для себя, так и для своей семьи, в том числе на земельный участок в родном городе или районе.
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сергей меликов, республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меликов, Республика Дагестан
В Дагестане увеличили выплату для контрактников в зоне СВО

Меликов: региональная выплата для контрактников в зоне СВО увеличится в пять раз

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений в зоне СВО
Военнослужащие штурмовых подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений в зоне СВО. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Региональная выплата в Дагестане для заключивших контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции увеличивается в пять раз, до 500 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Меликов.
«
"Я принял решение увеличить региональную выплату для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, в пять раз! Она составит 500 тысяч рублей!", - написал Меликов в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь при при заключении контракта жители региона будут получать до 800 тысяч рублей единовременно: 500 тысяч от республики, 195 тысяч из федерального бюджета и не менее 100 тысяч от своих городов и районов.
Как отметил Меликов, заключившие контракт для прохождения воинской службы, наряду с добровольцами и другими категориями военнослужащих, могут рассчитывать на разные льготы как для себя, так и для своей семьи, в том числе на земельный участок в родном городе или районе.
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