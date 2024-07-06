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В Дагестане увеличили выплату для контрактников в зоне СВО

В Дагестане увеличили выплату для контрактников в зоне СВО - РИА Новости, 06.07.2024

В Дагестане увеличили выплату для контрактников в зоне СВО

Региональная выплата в Дагестане для заключивших контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции увеличивается в пять раз, до 500 тысяч... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:26

2024-07-06T15:26

2024-07-06T15:26

специальная военная операция на украине

сергей меликов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Региональная выплата в Дагестане для заключивших контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции увеличивается в пять раз, до 500 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Меликов. "Я принял решение увеличить региональную выплату для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, в пять раз! Она составит 500 тысяч рублей!", - написал Меликов в своем Telegram-канале. По его словам, теперь при при заключении контракта жители региона будут получать до 800 тысяч рублей единовременно: 500 тысяч от республики, 195 тысяч из федерального бюджета и не менее 100 тысяч от своих городов и районов. Как отметил Меликов, заключившие контракт для прохождения воинской службы, наряду с добровольцами и другими категориями военнослужащих, могут рассчитывать на разные льготы как для себя, так и для своей семьи, в том числе на земельный участок в родном городе или районе.

https://ria.ru/20240502/sadykov-1943543098.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей меликов, республика дагестан