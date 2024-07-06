https://ria.ru/20240706/vvs-1957943033.html

ЦАХАЛ сообщил об ударах по району у школы БАПОР в секторе Газа

ЦАХАЛ сообщил об ударах по району у школы БАПОР в секторе Газа - РИА Новости, 06.07.2024

ЦАХАЛ сообщил об ударах по району у школы БАПОР в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в субботу ВВС страны нанесли удары по радикалам, действовавшим в зданиях, расположенных рядом со школой... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T22:29

2024-07-06T22:29

2024-07-06T22:29

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в субботу ВВС страны нанесли удары по радикалам, действовавшим в зданиях, расположенных рядом со школой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в центральной части сектора Газа. "Ранее сегодня, основываясь на разведывательных данных ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности (ISA), ВВС Израиля нанесли удары по нескольким террористам, действовавшим в зданиях, расположенных в районе школы БАПОР "Аль-Джауни" в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. ЦАХАЛ утверждает, что это место было укрытием и оперативным штабом, откуда "направлялись и осуществлялись нападения на войска Армии обороны Израиля". В армии добавили, что перед ударом "были предприняты многочисленные шаги для снижения риска нанесения ущерба мирным гражданам, включая использование точного воздушного наблюдения и дополнительных разведывательных данных". В ЦАХАЛ отметили, что палестинское движение ХАМАС якобы "систематически нарушает международное право, используя гражданские структуры и население в качестве живого щита для террористических атак против государства Израиль". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37,5 тысячи, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240706/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240706/ssha-1957816398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году