Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщил об ударах по району у школы БАПОР в секторе Газа - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/vvs-1957943033.html
ЦАХАЛ сообщил об ударах по району у школы БАПОР в секторе Газа
ЦАХАЛ сообщил об ударах по району у школы БАПОР в секторе Газа - РИА Новости, 06.07.2024
ЦАХАЛ сообщил об ударах по району у школы БАПОР в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в субботу ВВС страны нанесли удары по радикалам, действовавшим в зданиях, расположенных рядом со школой... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T22:29
2024-07-06T22:29
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_055ee3a4420351ffd50e8e5ca6c82bf1.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в субботу ВВС страны нанесли удары по радикалам, действовавшим в зданиях, расположенных рядом со школой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в центральной части сектора Газа. "Ранее сегодня, основываясь на разведывательных данных ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности (ISA), ВВС Израиля нанесли удары по нескольким террористам, действовавшим в зданиях, расположенных в районе школы БАПОР "Аль-Джауни" в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. ЦАХАЛ утверждает, что это место было укрытием и оперативным штабом, откуда "направлялись и осуществлялись нападения на войска Армии обороны Израиля". В армии добавили, что перед ударом "были предприняты многочисленные шаги для снижения риска нанесения ущерба мирным гражданам, включая использование точного воздушного наблюдения и дополнительных разведывательных данных". В ЦАХАЛ отметили, что палестинское движение ХАМАС якобы "систематически нарушает международное право, используя гражданские структуры и население в качестве живого щита для террористических атак против государства Израиль". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37,5 тысячи, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240706/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240706/ssha-1957816398.html
https://ria.ru/20240704/ssha-1957293806.html
израиль
рафах (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf0e07252fe6d6ed1cc8ed464da13f03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ сообщил об ударах по району у школы БАПОР в секторе Газа

Армия Израиля сообщила о нанесении ударов у школы БАПОР в центре сектора Газа

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над сектором Газа после израильского удара
Дым над сектором Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над сектором Газа после израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в субботу ВВС страны нанесли удары по радикалам, действовавшим в зданиях, расположенных рядом со школой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в центральной части сектора Газа.
"Ранее сегодня, основываясь на разведывательных данных ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности (ISA), ВВС Израиля нанесли удары по нескольким террористам, действовавшим в зданиях, расположенных в районе школы БАПОР "Аль-Джауни" в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
ЦАХАЛ утверждает, что это место было укрытием и оперативным штабом, откуда "направлялись и осуществлялись нападения на войска Армии обороны Израиля".
В армии добавили, что перед ударом "были предприняты многочисленные шаги для снижения риска нанесения ущерба мирным гражданам, включая использование точного воздушного наблюдения и дополнительных разведывательных данных".
В ЦАХАЛ отметили, что палестинское движение ХАМАС якобы "систематически нарушает международное право, используя гражданские структуры и население в качестве живого щита для террористических атак против государства Израиль".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Американский политик объяснил, почему США финансируют конфликт в Газе
Вчера, 05:16
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37,5 тысячи, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин высказался о попытках США разрубить палестинский узел
4 июля, 10:55
 
В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала