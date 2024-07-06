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В Брянской области из-за атаки ВСУ повреждены два частных дома - РИА Новости, 06.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/vsu-1957846846.html
В Брянской области из-за атаки ВСУ повреждены два частных дома
В Брянской области из-за атаки ВСУ повреждены два частных дома - РИА Новости, 06.07.2024
В Брянской области из-за атаки ВСУ повреждены два частных дома
Два частных дома частично повреждены из-за атаки со стороны ВСУ с помощью FPV дронов на поселок Белая Березка в Брянской области, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T12:23
2024-07-06T12:23
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Два частных дома частично повреждены из-за атаки со стороны ВСУ с помощью FPV дронов на поселок Белая Березка в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы атаковали с помощью FPV дронов поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате террористической атаки частично повреждены два домовладения", - написал он.Отмечается, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области из-за атаки ВСУ повреждены два частных дома

Богомаз: при атаке ВСУ на Брянскую область повреждены два частных дома

© Фото : @avbogomaz / TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Брянской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : @avbogomaz / Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Два частных дома частично повреждены из-за атаки со стороны ВСУ с помощью FPV дронов на поселок Белая Березка в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«
"Украинские террористы атаковали с помощью FPV дронов поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате террористической атаки частично повреждены два домовладения", - написал он.
Отмечается, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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