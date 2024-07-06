https://ria.ru/20240706/vsu-1957846846.html

В Брянской области из-за атаки ВСУ повреждены два частных дома

В Брянской области из-за атаки ВСУ повреждены два частных дома - РИА Новости, 06.07.2024

В Брянской области из-за атаки ВСУ повреждены два частных дома

Два частных дома частично повреждены из-за атаки со стороны ВСУ с помощью FPV дронов на поселок Белая Березка в Брянской области, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T12:23

2024-07-06T12:23

2024-07-06T12:23

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Два частных дома частично повреждены из-за атаки со стороны ВСУ с помощью FPV дронов на поселок Белая Березка в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы атаковали с помощью FPV дронов поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате террористической атаки частично повреждены два домовладения", - написал он.Отмечается, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

брянская область

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2024

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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины