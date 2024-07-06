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В Приморско-Ахтарске в пункте временного размещения остаются 26 человек - РИА Новости, 06.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 06.07.2024 (обновлено: 12:35 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/vsu-1957846168.html
В Приморско-Ахтарске в пункте временного размещения остаются 26 человек
В Приморско-Ахтарске в пункте временного размещения остаются 26 человек - РИА Новости, 06.07.2024
В Приморско-Ахтарске в пункте временного размещения остаются 26 человек
В пункте временного размещения остаются 26 жильцов дома, поврежденного при атаке дронов ВСУ на Приморско-Ахтарск, сообщили в Telegram-канале оперштаба Кубани. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T12:15
2024-07-06T12:35
специальная военная операция на украине
приморско-ахтарск
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. В пункте временного размещения остаются 26 жильцов дома, поврежденного при атаке дронов ВСУ на Приморско-Ахтарск, сообщили в Telegram-канале оперштаба Кубани.В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, нарушена работа энергоподстанции, позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице.&quot;В пункте временного размещения, который организовали на базе местного спорткомплекса, сейчас находятся 26 человек. На месте дежурят врачи и психологи. Всем предоставляют воду и трехразовое горячее питание&quot;, - сообщили в оперштабе.Отмечается, что остальные жильцы трехэтажного многоквартирного дома, пострадавшего из-за атаки БПЛА, разместились у родственников.По данным властей, специальные службы уже расчистили завалы в пострадавшем доме. Эксперты продолжают подсчитывать ущерб.
https://radiosputnik.ru/20240704/podpole-1957304813.html
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приморско-ахтарск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Приморско-Ахтарск, Вооруженные силы Украины
В Приморско-Ахтарске в пункте временного размещения остаются 26 человек

На Кубани в пункте временного размещения остаются 26 человек после атаки ВСУ

© Фото очевидцаПоследствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото очевидца
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. В пункте временного размещения остаются 26 жильцов дома, поврежденного при атаке дронов ВСУ на Приморско-Ахтарск, сообщили в Telegram-канале оперштаба Кубани.
В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, нарушена работа энергоподстанции, позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице.
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"В пункте временного размещения, который организовали на базе местного спорткомплекса, сейчас находятся 26 человек. На месте дежурят врачи и психологи. Всем предоставляют воду и трехразовое горячее питание", - сообщили в оперштабе.

Отмечается, что остальные жильцы трехэтажного многоквартирного дома, пострадавшего из-за атаки БПЛА, разместились у родственников.
По данным властей, специальные службы уже расчистили завалы в пострадавшем доме. Эксперты продолжают подсчитывать ущерб.
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Специальная военная операция на УкраинеПриморско-АхтарскВооруженные силы Украины
 
 
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