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В Херсонской области рассказали, как ВСУ подбивают пожарные машины - РИА Новости, 06.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:44 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/vsu-1957813001.html
В Херсонской области рассказали, как ВСУ подбивают пожарные машины
В Херсонской области рассказали, как ВСУ подбивают пожарные машины - РИА Новости, 06.07.2024
В Херсонской области рассказали, как ВСУ подбивают пожарные машины
Украинские военные получают 100 тысяч гривен (около 2,5 тыс долларов) за подбитый российский трактор или пожарную машину, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:44
2024-07-06T03:44
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
происшествия
россия
вооруженные силы украины
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ЧУЛАКОВКА (Херсонская обл.), 6 июл - РИА Новости. Украинские военные получают 100 тысяч гривен (около 2,5 тыс долларов) за подбитый российский трактор или пожарную машину, рассказал РИА Новости директор голопристанского лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян. "На нас, сейчас, со стороны Украины, объявили охоту на гостехнику, за одну единицу, за трактор или пожарную машину, дают 100 тысяч гривен (около 2,5 тыс долларов)", - сказал Сергей Лукьян. За текущую неделю в голопристанском лесоохотничьем хозяйстве было зафиксировано 19 пожаров, с начала года — более 100 возгораний. Накануне пожарным лесничеств Голопристанского округа были выделены новые комплекты формы и бронежилеты для работы на месте прилётов.
https://ria.ru/20240704/plen-1957389569.html
https://ria.ru/20240706/ugroza-1957811886.html
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украина, херсонская область , происшествия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области рассказали, как ВСУ подбивают пожарные машины

Лукьян: в ВСУ получают по 2,5 тысячи долларов за подбитый российский трактор

© AP Photo / Mstyslav ChernovВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧУЛАКОВКА (Херсонская обл.), 6 июл - РИА Новости. Украинские военные получают 100 тысяч гривен (около 2,5 тыс долларов) за подбитый российский трактор или пожарную машину, рассказал РИА Новости директор голопристанского лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян.
"На нас, сейчас, со стороны Украины, объявили охоту на гостехнику, за одну единицу, за трактор или пожарную машину, дают 100 тысяч гривен (около 2,5 тыс долларов)", - сказал Сергей Лукьян.
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За текущую неделю в голопристанском лесоохотничьем хозяйстве было зафиксировано 19 пожаров, с начала года — более 100 возгораний.
Накануне пожарным лесничеств Голопристанского округа были выделены новые комплекты формы и бронежилеты для работы на месте прилётов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьПроисшествияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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