https://ria.ru/20240706/vrachi-1957950596.html

Пензенские врачи восстановили мужчине отрезанный болгаркой палец

Пензенские врачи восстановили мужчине отрезанный болгаркой палец - РИА Новости, 06.07.2024

Пензенские врачи восстановили мужчине отрезанный болгаркой палец

Врачи клинической больницы имени Г.А. Захарьина в Пензе восстановили 42-летнему мужчине палец, который отрезало "болгаркой" во время домашних работ, сообщил... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T23:49

2024-07-06T23:49

2024-07-06T23:49

пенза

россия

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САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Врачи клинической больницы имени Г.А. Захарьина в Пензе восстановили 42-летнему мужчине палец, который отрезало "болгаркой" во время домашних работ, сообщил региональный минздрав. По данным ведомства, мужчину на машине скорой помощи доставили в приемное отделение больницы через два часа после травмы, которую тот получил в бытовых условиях. Как пояснил пациент, он работал с "болгаркой", "очень неудачно поставил доску, чтобы ее обрезать, и вот диском прям по большому пальцу". Медики выяснили, что отсеченная часть пальца была зафиксирована при помощи бинта, при этом палец держался на небольшом участке кожи до одного сантиметра, кровоснабжение было нарушено. Врачи взялись в экстренном порядке провести операцию-реплантацию. "На сегодняшний день пациент, прошло уже 12 суток после операции, выписан из стационара на дальнейшее амбулаторное лечение. Благодаря оперативности доставки пациента после травмы в лечебное учреждение, мастерству врачей, их профессионализму, операция прошла успешно, осложнений в послеоперационном периоде нет, палец живой с хорошей сосудистой реакцией. Теперь мужчине предстоит длительная реабилитация", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231120/operatsiya-1910507319.html

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пенза, россия