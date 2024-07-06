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В Волгограде опровергли сообщения о массовом отключении воды - РИА Новости, 06.07.2024
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22:31 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/volgograd-1957943365.html
В Волгограде опровергли сообщения о массовом отключении воды
В Волгограде опровергли сообщения о массовом отключении воды - РИА Новости, 06.07.2024
В Волгограде опровергли сообщения о массовом отключении воды
"Концессии водоснабжения" в своем Telegram-канале сообщили, что информация в соцсетях о массовом отключении воды в Волгограде не соответствует действительности. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T22:31
2024-07-06T22:31
происшествия
волгоград
советский район
красноармейский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 6 июл - РИА Новости. "Концессии водоснабжения" в своем Telegram-канале сообщили, что информация в соцсетях о массовом отключении воды в Волгограде не соответствует действительности. Ранее в соцсетях и местных СМИ появилась информация о том, что жителям Волгограда после взрыва на насосной станции стали приходить оповещения, что некая станция прекращает работать в 22.00 и что воды не будет несколько дней в трех районах города после ЧП на насосной станции. "Просим вас не доверять фейкам о прекращении подачи холодного водоснабжения (ХВС - ред.) в южные районы Волгограда! "…" Ещё раз заявляем: подача ХВС потребителям Красноармейского, Кировского и Советского районов не ограничивается и ограничение не планируется", - говорится в сообщении. По информации концессии, из-за распространения фейка потребление воды в этих районах повысилось в два раза, что спровоцировало нагрузку на сети, поэтому у некоторых потребителей вода может идти тонкой струйкой. В субботу днем, по данным ГУ МЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУ СКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
https://ria.ru/20240706/psikhologi-1957898397.html
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волгоград
советский район
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происшествия, волгоград, советский район, красноармейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Советский район, Красноармейский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде опровергли сообщения о массовом отключении воды

В Волгограде опровергли информацию в соцсетях о массовом отключении воды

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкУлицы и дома Волгограда
Улицы и дома Волгограда - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Улицы и дома Волгограда . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 6 июл - РИА Новости. "Концессии водоснабжения" в своем Telegram-канале сообщили, что информация в соцсетях о массовом отключении воды в Волгограде не соответствует действительности.
Ранее в соцсетях и местных СМИ появилась информация о том, что жителям Волгограда после взрыва на насосной станции стали приходить оповещения, что некая станция прекращает работать в 22.00 и что воды не будет несколько дней в трех районах города после ЧП на насосной станции.
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"Просим вас не доверять фейкам о прекращении подачи холодного водоснабжения (ХВС - ред.) в южные районы Волгограда! "…" Ещё раз заявляем: подача ХВС потребителям Красноармейского, Кировского и Советского районов не ограничивается и ограничение не планируется", - говорится в сообщении.
По информации концессии, из-за распространения фейка потребление воды в этих районах повысилось в два раза, что спровоцировало нагрузку на сети, поэтому у некоторых потребителей вода может идти тонкой струйкой.
В субботу днем, по данным ГУ МЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУ СКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
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ПроисшествияВолгоградСоветский районКрасноармейский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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